이재용·올트먼 회동 ‘결실’… 삼성 SDS, 기업용 챗GPT 솔루션 공급
국내 처음 챗GPT와 엔터프라이즈 리셀러 파트너 계약
이재용 삼성전자 회장과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 회동 2개월여 만에 양측의 파트너 계약이 성사됐다. 오픈AI는 기업용 서비스인 ‘챗GPT 엔터프라이즈’를 국내 기업들을 상대로 제공하고, 삼성SDS는 종합적인 기술 지원 역할을 맡는다는 내용이다.
삼성SDS는 오픈AI와 챗GPT 엔터프라이즈 리셀러 파트너 계약을 국내 기업 최초로 체결했다고 23일 밝혔다. 챗GPT 엔터프라이즈는 오픈AI가 기업 고객을 위해 제공하는 AI 서비스로, 일반 사용자 버전 대비 보안이나 대규모 데이터 처리 등 역량이 대폭 강화된 것이 특징이다.
이번 계약을 통해 삼성SDS는 기업 고객이 기존 업무 시스템과 오픈AI 모델을 API로 직접 연결해 활용할 수 있도록 컨설팅부터 구축, 운영까지 전 과정을 책임지는 서비스를 제공한다. 복잡한 개발 과정 없이도 외부 AI를 업무 시스템에 즉시 적용할 수 있어 기업의 AI 도입 장벽이 낮아질 전망이다. 일반 기업이 개별적으로 챗GPT 엔터프라이즈 서비스를 이용할 수 있지만, 삼성SDS의 서비스와 합쳐 내부 개발 인력 없이도 간편하게 안전하게 업무용 챗GPT를 사용할 수 있게 되는 것이다.
삼성SDS는 오픈AI의 API(응용프로그램 인터페이스)를 활용한 컨설팅, 구축, 운영 서비스도 함께 수행한다. 이번 계약 체결을 통해 AI 전환을 원하는 기업 고객에게 더욱 다양한 서비스를 제공할 수 있게 되고, 삼성SDS의 업종 노하우와 오픈AI의 기술력을 접목해 AI 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.
양사의 협력은 지난 10월 1일 이 회장과 올트먼 CEO가 만나 ‘글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 상호 협력 구매의향서(LOI)’를 체결한 데 따른 성과다. 오픈AI와 LOI를 체결한 삼성 관계사는 삼성전자 삼성SDS 삼성물산 삼성중공업 등 4개사로, 삼성은 오픈AI의 전략적 파트너사로서 반도체, 데이터센터, 클라우드, 해양 기술 등 각사의 핵심 역량을 결집해 전방위적 협력 체계를 구축한다는 구상이다.
오픈AI와의 LOI를 통해 삼성SDS는 오픈AI의 ‘스타게이트 프로젝트’인 AI 데이터센터의 설계, 구축, 운영 부문에서도 협력한다. 삼성SDS는 국내 5곳에 데이터센터를 운영하고 있으며, 이중 동탄 데이터센터를 통해서는 초고속·대용량 클라우드 서비스를 제공하고 있다.
김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 “오픈AI 코리아의 주요 목표 중 하나는 국내 기업들의 AI 전환을 지원하는 데 있다”며 “삼성SDS와의 리셀러 계약을 통해 기업용 오픈AI 서비스를 더 많은 국내 기업에 확산할 수 있게 되기를 기대한다”고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사