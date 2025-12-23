이재용·올트먼 회동 ‘결실’… 삼성 SDS, 기업용 챗GPT 솔루션 공급

국내 처음 챗GPT와 엔터프라이즈 리셀러 파트너 계약

이재용 삼성전자 회장이 지난 10월 삼성전자 서초사옥에서 샘 올트먼 오픈AI 대표와 '글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 상호 협력 LOI(의향서) 체결식'에서 악수하는 모습. 삼성전자 제공

이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(부사장)과 OpenAI 코리아 김경훈 총괄 대표가 잠실캠퍼스에서 국내 기업 최초로 리셀러 파트너 계약을 체결했다. 삼성SDS 제공

삼성SDS는 국내 5곳에 데이터센터를 운영하고 있으며, 이중 동탄 데이터센터를 통해서는 초고속·대용량 클라우드 서비스를 제공하고 있다.