탈북민→북향민…통일부 “호칭변경 조속결정”
정동영 “탈북민 전원, 명칭에 대한 강한 거부감 있어”
일부 탈북민 단체 “탈북민은 ‘북한 독재 체제 탈출’ 의미”
통일부가 ‘탈북민’ 호칭을 ‘북향민’으로 변경하는 방안을 신속하게 결정해 추진할 것이라고 23일 밝혔다.
통일부 당국자는 이날 언론브리핑에서 탈북민 호칭 변경 추진 경과에 관한 질문에 “조속한 시일 내에 결론을 내서 추진할 계획”이라고 답했다.
정동영 통일부 장관은 지난 19일 이재명 대통령에게 2026년 업무계획을 보고하며 ‘북한이탈주민’ ‘탈북민’ 대신 ‘북향민’이라는 표현을 사용했다.
정 장관은 그러면서 “탈북자 명칭을 북향민으로 변경하는 의견을 수렴 중”이라며 “탈북민들 전원이 탈북자라는 명칭에 대한 강한 거부감을 표시하는 것이 사실”이라고 말했다. 이에 이 대통령과 김민석 국무총리도 업무보고 현장에서 북향민 용어를 썼다.
통일부는 아직 호칭 변경을 공식적으로 확정하지는 않았다. 다만 간부회의 등 내부적으로는 이미 탈북민 호칭을 북향민으로 대체하고 있는 것으로 전해졌다.
그러나 “탈북민 전원이 현재 호칭에 강한 거부감을 표시한다”는 정 장관 언급과 달리 일부 북한이탈주민 단체는 호칭 변경에 공개적으로 반발하고 있다.
박충권 국민의힘 의원과 북한민주화위원회를 비롯한 8개 탈북민 단체는 지난 9월 22일 기자회견을 열고 “탈북민이라는 용어에는 자유와 인간다운 삶을 찾아 북한의 독재 체제를 탈출한 사람들이라는 직접적 의미가 함축돼 있다”고 지적했다.
통일부는 지난 9월 탈북민 호칭 변경 검토를 공론화하며 여론조사를 진행했는데 현재까지 그 결과는 공개하지 않고 있다.
정부는 북향민 표현을 채택해 전면 시행하기 전 공감대를 확산하기 위해 정부 차원에서 먼저 사용하는 방안도 검토하고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사