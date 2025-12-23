탈북민→북향민…통일부 “호칭변경 조속결정”

정동영 “탈북민 전원, 명칭에 대한 강한 거부감 있어”

일부 탈북민 단체 “탈북민은 ‘북한 독재 체제 탈출’ 의미”

정동영 통일부 장관이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 업무보고 사후 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

통일부가 ‘탈북민’ 호칭을 ‘북향민’으로 변경하는 방안을 신속하게 결정해 추진할 것이라고 23일 밝혔다.