강릉 솔향수목원 2배 확장…국내 대표 수목원 도약
전국 유일의 소나무 테마 수목원인 강원도 강릉 솔향수목원이 2배 규모로 확장된다.
강릉시는 현재 78.6ha 규모의 수목원을 2030년까지 138.86ha로 확장하는 사업에 착수했다. 조성 예정지는 구정면 일원이다. 우수한 산림 자연 자원을 활용해 친환경 수목원으로 만들 예정이다.
시는 유아숲체험원 확장 이전을 위한 부지 조성을 시작했다. 2.6ha 규모로 숲 체험시설, 기차놀이시설, 눈썰매장 등이 들어설 예정이다.
이와 함께 디자인 데크로드 설치, 야간 경관 조명 추가 설치, 증식 온실, 전시 체험시설 등을 조성할 예정이다.
시는 수목원 확장을 통해 수목 유전자원의 증식·보전 기능을 강화하고, 차별화된 콘텐츠를 도입해 대한민국 대표 수목원으로 도약하겠다는 계획이다.
2013년 문을 연 솔향수목원은 열대식물원, 유아숲체험원, 숲 체험 프로그램, 숲속 결혼식 등 차별화된 콘텐츠를 통해 꾸준한 호응을 얻고 있다. 방문객 수는 지난해 21만명에서 올해 24만명으로 3만명 가량 늘었다.
수목원은 천년숨결치유의길, 솔숲잔디광장, 약용식물원, 숲생태관찰로, 삼림욕장 등 다양한 숲 체험 시설이 들어서 있다.
3월부터 10월까지는 오전 9시부터 오후 11시까지, 11월부터 2월까지는 오후 10시까지 운영한다. 매주 월요일은 휴원한다. 입장료는 무료다.
김홍규 강릉시장은 23일 “이번 유아숲체험원 확장 이전을 시작으로 강릉솔향수목원 확장 조성 사업이 본격적인 첫걸음을 내딛게 됐다”며 “늘어나는 방문 수요와 시민들의 요구를 반영해 수목원의 기능과 공간을 단계적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사