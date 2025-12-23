민주주의 성숙을 경제성장보다 더 희망하는 한국인…2025년 한국인의 의식·가치관 조사
올해 국민들은 희망하는 한국의 미래상으로 ‘민주주의가 성숙한 나라’를 첫 번째로 꼽았다. 1996년 첫 조사 이후 줄곧 1위였던 ‘경제적으로 부유한 나라’를 약 30년 만에 처음으로 앞질렀다.
문화체육관광부가 23일 발표한 ‘2025년 한국인의 의식·가치관 조사’에 따르면 국민이 가장 희망하는 미래 우리나라 모습으로 ‘민주주의가 성숙한 나라’라는 응답이 31.9%로 가장 높았다. 직전 2022년 조사(23.9%)보다 8% 포인트 상승한 수치다. 1996년 조사 이후 항상 1위를 지켜왔던 ‘경제적으로 부유한 나라’는 2위(28.2%)로 내려왔고, ‘사회복지가 완비된 나라’라는 응답은 3위(16.9%)를 차지했다. 지난해 말 비상계엄에 따른 민주주의 위기를 경험하면서 국민들이 성숙한 민주주의의 중요성을 절감하고 있기 때문으로 풀이된다.
집단 간 갈등에 대한 인식 조사에선 국민 82.7%가 ‘진보와 보수’의 갈등이 가장 심각하다고 응답했다. ‘기업가와 근로자’가 76.3%, ‘부유층과 서민층’이 74.0%, ‘수도권과 지방’이 69.0%, ‘기성세대와 젊은 세대’가 67.8%, ‘남성과 여성’이 61.1%를 기록했다.
가정 경제 수준을 묻는 설문에서는 43.7%가 ‘중산층’이라고 응답했고, ‘중산층보다 높다’는 응답도 16.8%였다. 이는 응답자의 60.5%가 ‘중산층 이상’이라고 답변한 것으로, 직전 조사에 비해 18.1% 포인트 증가했다. 하지만 2022년 대비 우리 국민이 느끼는 전반적 ‘행복도’와 ‘삶의 만족도’는 각각 65.0%에서 51.9%, 63.1%에서 52.9%로 하락한 것으로 조사됐다.
우리 사회가 해결해야 할 최우선 과제로는 ‘빈부격차’가 23.2%로 가장 많이 지적됐다. 이어 일자리(22.9%), 부동산·주택 문제(13.2%) 등의 순으로 조사됐다. 2022년 조사에서는 ‘일자리 문제’가 29.0%로 가장 높았고 빈부격차는 20.0%였지만, 이번 조사에선 순위가 뒤집혔다.
생성형 인공지능(AI) 활용에 대한 조사에서는 국민의 55.2%가 생성형 AI를 활용하고 있다고 답했다. 이들은 하루 평균 3.3회 이용하고 있는 것으로 조사됐으며, 주로 ‘개인 비서 역할’(50.5%)이나 ‘텍스트 생성’(35.5%) 목적으로 사용하는 것으로 나타났다. 이번 조사에서 인공지능을 활용하지 않는다는 응답자(44.8%) 중 51.7%가 ‘활용 방법을 잘 몰라서’라고 답해 AI 활용을 위한 안내와 교육이 필요한 것으로 지적됐다.
이와 함께 국민 10명 중 7명 이상이 ‘정년 연장’에 긍정적인 것으로 나타났다. 50.9%가 ‘정년퇴직 시기를 현재보다 연장’해야 한다고 응답했고, 23.1%는 아예 ‘정년퇴직 제도를 폐지해야 한다’고 답했다. 반면 ‘정년퇴직 시기를 그대로 유지’해야 한다는 의견은 15.7%에 그쳤다.
‘한국인의 의식·가치관 조사’는 1996년 시작됐고, 2013년부터는 3년마다 실시하고 있다. 문체부는 “한국인의 의식·가치관 조사는 정부 정책 수립의 중요한 참고 자료”라며 “2026년부터는 매년 조사해 데이터에 기반한 정부정책 추진을 지원할 계획”이라고 밝혔다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
