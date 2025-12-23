민주주의 성숙을 경제성장보다 더 희망하는 한국인…2025년 한국인의 의식·가치관 조사

국민이 가장 희망하는 미래 우리나라 모습 조사 결과. 문체부 제공

1위를 지켜왔던 ‘경제적으로 부유한 나라’는 2위(28.2%)로 내려왔고, ‘사회복지가 완비된 나라’라는 응답은 3위(16.9%)를 차지했다. 지난해 말 비상계엄에 따른 민주주의 위기를 경험하면서 국민들이 성숙한 민주주의의 중요성을 절감하고 있기 때문으로 풀이된다.

가정경제 수준 조사 결과. 문체부 제공

우리 사회가 해결해야 할 문제 인식 조사 결과. 문체부 제공

정년퇴직 시기에 대한 조사 결과. 문체부 제공