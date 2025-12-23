넥슨 ‘블루 아카이브’, 사회공헌 캠페인 수익금 전액 기부
넥슨이 자사 서브컬처 게임 ‘블루 아카이브’가 대한적십자사와 함께 진행한 ‘세이빙 라이브스 투게더!(Saving Lives, Together!)’ 캠페인을 통해 판매한 굿즈 수익금을 대한적십자사에 전액 기부했다고 22일 밝혔다.
이번 캠페인은 블루 아카이브 지식재산권(IP)을 활용한 참여형 활동으로 굿즈 판매, 헌혈 참여 시 컬래버 굿즈 제공 등의 방식으로 진행됐다. 대한적십자사에 전달된 판매 수익금은 이재민 지원과 피해 지역 복구 등 재난 구호 활동에 쓰일 예정이다.
박정무 넥슨 사업부사장은 “이번 캠페인은 선생님(블루 아카이브 이용자)들과 함께 우리 사회의 긍정적 가치를 만들어가고자 한 의미 있는 시도였다”며 “앞으로도 블루 아카이브 IP를 활용해 사회적 가치 조성에 기여할 수 있는 다양한 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.
