울산 구도심 노후 주거지 재개발 나선다
울산시가 재개발이 어려운 구도심의 낡은 저층 주거지를 ‘소규모 주택 정비’ 방식으로 재개발에 나선다.
김두겸 울산시장은 23일 시청에서 기자회견을 열고 “민선 8기 울산시 10대 공약 사업인 ‘구도심 새집 갖기 재개발 사업’을 중리마을에서 추진한다”며 “신속한 사업 추진과 주민 경제적 부담 경감을 위해 해당 지역을 소규모 주택정비 관리지역으로 지정했다”고 밝혔다.
사업성이 부족한 구도심 노후 주거지를 ‘소규모주택 정비 관리지역’으로 지정한 뒤 관리계획에 의거해 주택을 구역 단위로 건립, 국비·지방비를 투입해 도로·공원 등 기반 시설을 정비해 주거환경을 개선하는 게 바로 울산형 소규모주택 정비 활성화 사업이다.
일반적인 재개발은 조합원들이 비용을 전액 부담해야 하지만 소규모 주택정비 지역에선 국비 50%, 시비 30%, 구비 20%로 분담할 수 있다. 공공주도로 사업이 진행되기 때문에 전체 사업 추진 기간이 기존 재개발 사업의 절반 정도인 약 5년으로 단축된다.
첫 사업 대상지인 북구 중리마을은 국토교통부 공모에서 ‘소규모주택 정비 관리지역’ 후보지로 선정된 곳이다.
이 마을은 1970년대에 조성된 집단취락 마을로, 전체 건축물 중 준공한 지 20년 이상 된 노후 주택 비율이 84%에 달한다.
토지 면적이 너무 좁거나 모양이 불규칙한 땅이 42%, 도로와 접하지 않아 맹지로 남아있는 땅이 22%다.
2019년 9월 주거환경개선사업 대상지로 지정됐으나, 고령화 지역 특성상 사업 추진에 한계를 겪어 왔다.
울산시와 북구는 내년 상반기 기반 시설 조성을 위한 실시설계를 시작하고, 주민이 원활하게 조합을 설립할 수 있도록 행정지원을 할 계획이다.
김 시장은 “노후 주거지역 환경을 개선하고 기반시설을 정비해 지역 간 주거환경 불균형 문제을 해소하며 쾌적하고 활력 있는 주거환경을 만들어 가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
