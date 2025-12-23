경산 복합 문화관광 허브…“현대프리미엄아웃렛 조감도 공개”
경산지식산업지구 유통 상업 시설에 3580억원 투자해 2028년 개점 목표로 추진 중
경북 경산시는 조현일 시장이 22일 서울 강남구 현대백화점 본사를 방문해 정지영 현대백화점 사장과 면담을 갖고 경산 현대프리미엄아웃렛의 건축 추진 현황과 운영전략, 지역 상생 모델을 집중적으로 논의했다고 23일 밝혔다.
이 자리에서 현대백화점 측은 현대프리미엄아웃렛 남양주점을 설계한 삼우건축과 현대프리미엄아웃렛 송도점과 에테르노 청담을 설계한 건축사 아라그룹이 공동설계 중이라며 경산 현대프리미엄아웃렛의 조감도를 전격 공개했다.
또 경산 현대프리미엄아웃렛은 단순한 쇼핑몰을 넘어 △지역 기업 및 전통시장과의 상생형 유통모델 △자연 친화적 여가·힐링 공간 조성 △관광지-쇼핑-문화 콘텐츠를 잇는 체류형 관광경제권 형성 등 폭넓은 논의가 이뤄졌다.
정 현대백화점 사장은 “경산 현대프리미엄아웃렛은 넓은 부지면적과 수려한 자연환경이라는 교외형 아웃렛의 강점을 극대화해 브랜드, 공간, 콘텐츠 전 분야에서 차별화된 자연 친화형 라이프 스타일 아웃렛으로 조성하겠다”고 강조했다.
조 시장은 “현대프리미엄아웃렛이 쇼핑 공간을 넘어 지역의 관광자원을 유기적으로 연결하는 복합 문화관광 허브이자 체류형 관광 앵커시설로 자리매김해 방문객들이 경산의 다양한 매력을 체험하고 즐길 수 있기를 기대한다”고 말했다.
경산지식산업지구 유통 상업 시설 용지에 조성되는 경산 현대프리미엄아웃렛은 지난 2월 28일 현대백화점 계열사인 한무쇼핑과 사업 시행자 간 분양계약을 체결했으며 현대백화점 신규 지점 출점계획에 따라 총 3580억원을 투자해 2028년 개점을 목표로 사업을 추진 중이다.
