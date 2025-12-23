시사 전체기사

경산 복합 문화관광 허브…“현대프리미엄아웃렛 조감도 공개”

입력:2025-12-23 11:43
경산지식산업지구 유통 상업 시설에 3580억원 투자해 2028년 개점 목표로 추진 중

경산 현대프리미엄아웃렛은 총 3580억원을 투자해 2028년 개점을 목표로 사업을 추진 중이다. 경산시 제공


경북 경산시는 조현일 시장이 22일 서울 강남구 현대백화점 본사를 방문해 정지영 현대백화점 사장과 면담을 갖고 경산 현대프리미엄아웃렛의 건축 추진 현황과 운영전략, 지역 상생 모델을 집중적으로 논의했다고 23일 밝혔다.

이 자리에서 현대백화점 측은 현대프리미엄아웃렛 남양주점을 설계한 삼우건축과 현대프리미엄아웃렛 송도점과 에테르노 청담을 설계한 건축사 아라그룹이 공동설계 중이라며 경산 현대프리미엄아웃렛의 조감도를 전격 공개했다.

또 경산 현대프리미엄아웃렛은 단순한 쇼핑몰을 넘어 △지역 기업 및 전통시장과의 상생형 유통모델 △자연 친화적 여가·힐링 공간 조성 △관광지-쇼핑-문화 콘텐츠를 잇는 체류형 관광경제권 형성 등 폭넓은 논의가 이뤄졌다.

정 현대백화점 사장은 “경산 현대프리미엄아웃렛은 넓은 부지면적과 수려한 자연환경이라는 교외형 아웃렛의 강점을 극대화해 브랜드, 공간, 콘텐츠 전 분야에서 차별화된 자연 친화형 라이프 스타일 아웃렛으로 조성하겠다”고 강조했다.

조 시장은 “현대프리미엄아웃렛이 쇼핑 공간을 넘어 지역의 관광자원을 유기적으로 연결하는 복합 문화관광 허브이자 체류형 관광 앵커시설로 자리매김해 방문객들이 경산의 다양한 매력을 체험하고 즐길 수 있기를 기대한다”고 말했다.

경산지식산업지구 유통 상업 시설 용지에 조성되는 경산 현대프리미엄아웃렛은 지난 2월 28일 현대백화점 계열사인 한무쇼핑과 사업 시행자 간 분양계약을 체결했으며 현대백화점 신규 지점 출점계획에 따라 총 3580억원을 투자해 2028년 개점을 목표로 사업을 추진 중이다.

경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

