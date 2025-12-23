NIA, AI 허브 데이터 활용 우수 기업 6곳 선정
한국지능정보사회진흥원(NIA) 우수 기관 성과 발표…데이터 활용 사례 공유
한국지능정보사회진흥원(원장 황종성, 이하 NIA)은 지난 12월 19일 서울 코엑스에서 ‘2025 AI 허브 데이터 활용 우수 사례 시상식’을 열고, AI 허브 데이터를 활용해 성과를 거둔 6개 기업·팀을 선정했다고 밝혔다.
분야별로는 ▲사업화·기술개발 부문에 스마트레이더시스템, 디엠티랩스, 모비루스 ▲연구·지식 부문에 디노티시아, 써로마인드 ▲사회·공공 부문에 CASE3 팀이 각각 수상했다.
수상 기관들은 자율주행, 정밀농업, 다국어 통·번역 등에서 사업 성과를 내고, 논문 채택, 특허 출원, 공공 AI 도입 등의 실적을 인정받았다. 시상식에서는 각 기관이 성과를 직접 발표하며 데이터 기반 AI 활용 사례를 공유했다.
NIA는 현재 900여 종 이상의 AI 학습용 데이터를 제공하고 있다.
황종성 원장은 “AI 허브를 산업·연구·공공 분야의 핵심 플랫폼으로 지속 성장시키겠다”고 밝혔다.
