천안흥타령춤축제, 충남 ‘1시군 1품 축제’ 평가 종합 1위
충남 천안시는 천안흥타령춤축제가 충남도 주관 ‘1시군 1품 축제’ 평가에서 종합 1위를 차지했다고 23일 밝혔다.
천안흥타령춤축제는 콘텐츠 차별성, 탄소중립 실천, 글로벌 축제 경쟁력 등 축제의 완성도와 지속가능성면에서 높은 평가를 받아 지역 16개 축제 중 1위를 차지했다.
‘춤’을 핵심 콘텐츠로 전통·현대·스트릿·K-Dance를 아우르는 장르 통합형 축제 구조를 구축하고, 국제춤대회와 국제스트릿댄스챔피언쉽 등의 프로그램을 운영해 국제 교류 플랫폼으로서의 경쟁력을 인정받았다.
불꽃놀이 없는 축제 운영과 일회용품 저감 등 친환경 운영 체계를 강화하고, 외국인 관람객을 고려한 다국어 안내와 글로벌 홍보 전략을 추진해 긍정적인 평가를 받았다.
김석필 천안시장 권한대행은 “국제 교류 프로그램 고도화와 글로벌 홍보 강화, 축제 운영 인프라 개선을 통해 천안흥타령춤축제를 아시아를 대표하는 글로벌 춤 축제로 지속 성장시켜 나가겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사