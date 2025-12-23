무료로 전시장 열어준 갤러리…“작가들은 작품 기증으로 화답”
경북 칠곡군 왜관읍 갤러리 파미, 지역 작가 기증 작품 판매전 개최해 눈길
대관료 없는 무료 전시 공간을 운영해 온 경북 칠곡군 왜관읍 갤러리 ‘파미’에 이번에는 작가들이 작품 기증으로 화답했다.
지역 작가들이 참여한 기증 작품 판매전 ‘파미에 남기고, 파미를 잇다’는 22일부터 24일까지 열리고 있으며 오프닝 행사는 22일 오후 6시 30분에 진행됐다.
이번 판매전은 갤러리 파미가 그동안 지역 작가들에게 대관료 없이 전시 공간을 제공해 온 운영 방식에 공감한 작가들이 자발적으로 작품을 기증하며 기획됐다. 전시에 출품된 작품 판매 수익은 전액 갤러리 운영과 유지에 사용될 예정이다.
이번 전시에는 곽호철, 김영규, 황선규, 정문현 등 19명의 지역 작가가 참여했으며 회화와 공예 등 총 40점의 작품이 전시·판매된다.
도시재생사업을 통해 마련된 갤러리 파미는 지난해 10월부터 운영을 시작한 지역 주민 공동 운영의 소규모 전시 공간으로 지역 문화 기반을 확장하기 위한 공공적 역할을 맡아 왔다.
대관료 없는 전시 운영을 통해 지역 작가들의 작품 발표 기회를 넓히고 주민들이 일상 속에서 예술을 접할 수 있는 문화 거점으로 기능해 왔다. 그동안 개인전과 기획전이 꾸준히 열리며 지역 예술을 지역사회와 연결하는 플랫폼 역할을 해오고 있다.
칠곡군 도시재생지원센터 관계자는 “무료 전시 공간을 유지하는 일이 쉽지는 않았지만, 그 취지에 공감한 작가들이 작품 기증으로 참여했다”며 “기증 작품을 판매해 다시 전시 공간 운영에 활용하는 방식으로 이번 전시를 기획했다”고 말했다.
김효진 칠곡군 도시재생팀장은 “도시재생으로 조성된 공간이 전시에 그치지 않고 지역 예술인과 주민의 참여로 스스로 운영 구조를 만들어간다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 문화 공간이 지역 안에서 자립적으로 뿌리내릴 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.
참여 작가들도 전시 공간에서의 경험을 계기로 이번 판매전에 동참했다.
김영규 작가는 “이곳에서 전시를 하며 관객과 직접 만날 수 있었고 그 경험이 이후 작업을 이어가는 데 도움이 됐다”며 “작품 기증이 공간 운영에 보탬이 되길 바란다”고 말했다.
갤러리 파미는 이번 판매전 수익을 바탕으로 향후에도 대관료 없는 전시 운영을 이어갈 계획이다. 도시재생을 통해 조성된 문화 공간이 지역 예술인과 주민의 참여로 유지·확장되는 사례로 지역 문화 정책의 하나의 방향을 보여주고 있다.
칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사