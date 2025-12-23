‘6개 시·군 4355억원’ 충남도, 18개 기업과 투자협약
자동차 기계부품 업체 등 국내 18개 기업이 충남 천안 등에 4355억원 규모의 투자를 하기로 했다.
충남도는 23일 도청에서 제이디테크 등 18개 기업, 지역 6개 시·군과 이같은 내용의 투자협약을 체결했다고 밝혔다.
18개 기업은 2030년까지 6개 시·군 산업단지 등 28만9360㎡의 부지에 총 4355억원을 투자해 생산시설을 신증설하거나 이전한다. 기업들이 계획대로 가동될 경우 신규 고용 인원은 899명으로 추산된다.
자동차 기계부품 업체인 이화다이케스팅은 350억원을 투자해 평택에서 천안 북부BIT일반산단에 이전하고, 이차전지 전고체 업체인 엔플로우는 160억원을 투자해 공장을 신설할 계획이다. 유제품·반려동물 우유 업체인 유담은 335억원을 투자해 천안 직산면에 이전하는 동시에 생산시설을 넓히기로 했다.
반도체 제조 기계설비 업체 2곳도 투자에 나섰다.
디앤디테크솔루션은 310억원을 투자해 입장면에 공장을 신설하고, 서우테크놀로지는 285억원을 투자해 천안 직산면에서 테크노파크일반산단으로 확장 이전한다.
자동차 브레이크 부품 업체인 제이디테크는 200억원을 투자해 성환읍에 충북 진천공장을 이전하고, 화학공정 설비 업체인 케이엠제이는 100억원을 들여 천안 성남면에서 제5일반산단으로 확장 이전한다.
자동차 시트 업체인 대유에이텍은 451억원을 투자해 아산 인주일반산단에, 보일러 업체인 귀뚜라미는 200억원을 투자해 탕정면에 공장을 신증설할 예정이다.
서산에는 자동차 부품 업체인 동해금속이 111억원을 투자해 음암면 개별입지에 공장을 증설한다.
당진 석문국가산단에는 전지대두 업체인 휠라선이 620억원을 투자해 인천공장을 이전하고, 재생구리·재생알루미늄 업체인 티지와이는 291억원을 투자해 공장을 신설한다.
화장지·물티슈 업체인 연우는 50억원을 투자해 서천 종천농공단지에, 화학작용제 탐지장비 업체인 센서테크는 51억원을 투자해 장항국가생태산단에 각각 공장을 신증설한다.
예산에는 보호필름 업체인 엠비머티리얼즈가 50억원을 투자해 신소재일반산단에 공장을 신설한다.
도는 이들 기업의 부지 조성·건설로 인해 생산 유발 6000억원, 부가가치 유발 2500억원, 고용 유발 3400명 등의 파급효과가 발생할 것으로 보고 있다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
