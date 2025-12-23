파주 연풍리 성매매집결지 ‘파주형 시립요양원’ 재탄생

파주형 시립요양원 2027년 착공…치유·문화·복지 공간 결합

파주형 시립요양원 연구용역 최종보고회. 파주시 제공

파주시는 지난 22일 열린 연구용역 최종보고회에서 김경일 파주시장, 관련 국·부서장, 전문 자문위원들은 용역 수행기관 ㈜브레인로드가 제시한 설계 결과와 전략을 공유하고 향후 추진 계획을 논의했다.

연구 결과에 따르면 시립요양원은 지하 1층~지상 4층, 연면적 약 6000㎡ 규모로 설계돼 시립요양원, 주야간보호센터, 치매노인 일시보호 쉼터를 포함한 복합 돌봄 기능을 수행하며 최대 150명까지 돌봄 서비스를 제공할 수 있다.