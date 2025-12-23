파주 연풍리 성매매집결지 ‘파주형 시립요양원’ 재탄생
파주형 시립요양원 2027년 착공…치유·문화·복지 공간 결합
경기 파주시는 연풍리 성매매집결지를 시민과 노인을 위한 복합 돌봄·커뮤니티 공간으로 바꾸는 ‘파주형 시립요양원’ 청사진을 공개했다.
파주시는 지난 22일 열린 연구용역 최종보고회에서 김경일 파주시장, 관련 국·부서장, 전문 자문위원들은 용역 수행기관 ㈜브레인로드가 제시한 설계 결과와 전략을 공유하고 향후 추진 계획을 논의했다.
연구 결과에 따르면 시립요양원은 지하 1층~지상 4층, 연면적 약 6000㎡ 규모로 설계돼 시립요양원, 주야간보호센터, 치매노인 일시보호 쉼터를 포함한 복합 돌봄 기능을 수행하며 최대 150명까지 돌봄 서비스를 제공할 수 있다.
이번 시설은 단순한 요양원이 아닌, 과거 성매매집결지로 침체됐던 연풍리를 지역 주민과 연계한 치유·문화 공간과 복합 커뮤니티 기능을 갖춘 혁신적 모델로 평가받는다. 파주시는 2028년까지 해당 지역을 가족센터, 치유정원, 문화·복지시설 등 시민이 함께 활용할 수 있는 열린 공간으로 재탄생시키겠다는 계획이다.
연풍리 정비 사업은 이미 완전 폐쇄 단계에 접어들어 과거의 문제적 공간이 역사 속으로 사라질 준비를 하고 있으며, 이번 프로젝트는 지역 환경 개선과 이미지 전환에 결정적 계기가 될 것으로 기대된다.
시는 최종 연구결과를 바탕으로 세부 실행계획을 수립하고, 국·도비 공모 신청과 부지·예산 확보, 인허가 절차를 순차적으로 진행해 2027년 착공, 2029년 준공을 목표로 사업을 추진할 예정이다.
김경일 시장은 “파주형 시립요양원은 단순한 복지시설 건립을 뛰어넘어 노인이 존엄한 삶을 누릴 수 있는 통합 돌봄의 출발점이자, 과거 어려웠던 공간을 시민 모두에게 열린 치유와 문화의 공간으로 바꾸는 혁신적 성과”라고 기대감을 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사