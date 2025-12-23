“최대한 버텨보겠다”…장동혁의 지독한 필리버스터, 최초·최장 기록 썼다
장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 10시 기준 내란전담재판부 설치법에 대한 무제한 토론(필리버스터)에서 하룻밤을 꼬박 새우며 약 23시간 동안 발언을 이어가고 있다. 제1야당 대표가 필리버스터에 나선 것은 헌정사상 처음으로, 장 대표는 이번 토론으로 최초와 최장 기록을 동시에 세우게 됐다.
장 대표는 필리버스터 첫 주자로 단상에 오르기 전 주변에 “최대한 버텨보겠다” “한번 해보겠다”고 발언한 것으로 알려졌다. 강제 표결까지 정해진 24시간을 홀로 다 쓰면서 내란전담재판부 설치법의 위헌성에 대한 국민적 관심을 최대한 끌어올리겠다는 구상이다. 대표가 직접 대여투쟁 최전선에 앞장서면서 당내에 ‘단일대오’를 행동으로 주문하는 포석도 깔린 것으로 풀이된다.
장 대표는 필리버스터 내내 해당 법안의 위헌성을 집중 부각했다. 그는 “비상계엄 내란특별재판부는 이름을 무엇이라고 부르든 반헌법적인 특별재판부”라며 “민주주의 국가, 법치주의 국가에서는 있을 수도 없고 감히 상상조차 할 수 없는 일”이라고 비판했다.
또 “우리는 소리 없는 계엄이 일상이 된 나라에서 살고 있다”며 “법에 의해서 사법부를 장악하고 법에 의해서 국민의 삶을 파괴하고 법에 의해서 국민 인권을 짓밟는다면 그것이야말로 소리 없는 계엄”이라고 꼬집었다.
장 대표는 “국민께서 오늘 이 필리버스터를 보고 딱 하나만 해주셨으면 좋겠다. 이 법을 영원히 기억해주시고 이후 이뤄질 표결에서 어떤 의원이 찬성표를 던졌는지 영원히 기억해줬으면 좋겠다”며 “그것으로 저는 이 긴 시간 여기 홀로 서서 필리버스터를 한 보람이 있다고 생각한다”고 강조했다.
장 대표는 이날 오전 4시53분 기준, 같은 당 박수민 의원이 세운 역대 최장 필리버스터(17시간12분) 기록을 깼다. 장 대표는 발언하던 중 목이 멘 듯 기침을 하다가도 생수를 들이켜고는 다시 눈을 부릅뜨고 발언을 이어가기도 했다.
의원들은 전날 필리버스터 시작 후 20명 안팎으로 조를 짜서 밤새 교대로 본회의장을 지키며 장 대표에게 힘을 보탰다. 송언석 원내대표는 소속 의원들에게 “장 대표의 무제한 토론이 20시간 넘게 이어지고 있다”며 “의원들께서는 지금 즉시 본회의장으로 입장해 아낌없는 격려 바란다”고 당부하기도 했다.
장 대표의 ‘24시간 필리버스터’는 이미 사전에 준비된 것으로 알려졌다. 당 지도부 관계자는 “야당이 내란특별재판부를 목숨을 걸고 막겠다고 하는데, 당대표가 필리버스터를 대충하고 내려올 수는 없지 않느냐”라며 “올라가기 전에 최대한 버텨보겠다고 했다”고 말했다.
또 다른 당 지도부 의원은 “필리버스터는 우리에게 남은 마지막 남은 저항 수단”이라며 “짧고 굵게 하는 방법도 검토했지만, 국민이 볼 때 늘 봐왔던 필리버스터로 받아들여 질 수 있을 것 같다고 생각했다. 해당 법안의 부당함, 위헌성을 알리기 위해 필사적으로 버텨보겠다고 대표가 나선 것”이라고 설명했다.
당내에서는 장 대표의 헌신에 고무된 반응이다. 강명구 의원은 페이스북에 “지치고, 목이 마르고, 입이 바싹 타고, 다리가 저릴 텐데 밤을 꼬박 새워 혼신의 힘을 다해 20시간을 버텨내고 있다”며 “하지만 장동혁 대표는 혼자가 아니다. 내가 장동혁이고, 우리가 장동혁”이라고 지지했다.
친한(친한동훈)계로 꼽히는 우재준 최고위원도 “최장시간뿐 아니라 내용 또한 사법부에 대한 애정과 우려가 충분히 전달되는 명연설”이라며 “역사적인 정치인들의 단식투쟁에 비견될 만큼의 결기와 책임감이 느껴졌다”고 평가했다.
민주당 소속 정성호 법무부 장관의 경우 본회의장 국무위원석에서 밤새 자리를 지키며 장 대표의 발언을 들었다. 정 장관은 필리버스터 시작 후 18시간이 지나 페이스북에 “장 대표가 혼자 계속 토론하고 있다. 저도 국무위원석에 계속 앉아 있다”며 “대화 타협이 실종된 우리 정치의 현실”이라고 적었다.
