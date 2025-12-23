대구한의대…“지역·세계 연결하는 글로컬 교육기관 자리매김”
25일 TBC 특집 방송 ‘K-MEDI 특집 글로컬로 통하다’ 통해 특성화 전략 소개
대구한의대학교는 오는 25일 오전 11시40분부터 TBC 특집 방송 ‘K-MEDI 특집 글로컬로 통하다’를 통해 K-뷰티의 글로벌 도약을 모색하는 대학의 특성화 전략을 소개한다고 23일 밝혔다.
대구한의대에 따르면 총 80분간 방영되는 이번 특집은 대구한의대의 K-MEDI 특성화 역량이 지역 위기를 극복하고 글로벌 시장으로 확장되는 과정을 현장 중심으로 담아내며 대학이 지향하는 글로벌 교육 미디어 허브 비전을 조명한다.
이번 방송은 대구한의대가 추진 중인 DHU K-MEDI 교육콘텐츠 제작 사업의 일환으로 기획됐다.
대구한의대는 그동안 캠퍼스 중심으로 운영해 온 특성화 교육 역량을 고품질 디지털 콘텐츠로 전환해 지상파 방송은 물론 해외 시장까지 확산시키며 K-MEDI 원격교육 브랜드 구축에 속도를 내고 있다.
이를 통해 교육, 산업, 지역 균형 발전을 연계한 새로운 대학 모델을 제시하고 있다.
1부 ‘영덕UP(업), 로컬에 청춘을 심다’에서는 대구한의대의 실무 중심 교육 시스템이 지역 현장과 결합해 새로운 변화를 만들어내는 사례를 집중 조명한다.
영덕캠퍼스를 거점으로 지역 특화 산업과 교육과정을 유기적으로 연계하고 이를 통해 지방 소멸 위기에 대한 대안적 모델을 제시하는 과정이 소개된다.
외국인 유학생들이 지역 사회에 정착하며 교육과 산업 현장에 참여하는 모습도 선보인다.
2부 ‘K-뷰티, 대학에서 세계로’에서는 베트남과 태국 등 동남아시아 신흥 시장을 대상으로 한 대구한의대의 글로벌 전략이 소개된다.
대구한의대는 대학 내 자체 생산시설인 하니코스메틱(대학 화장품공장)을 활용해 교육·연구·산업을 연계한 K-뷰티 인재 양성과 해외 진출 모델을 구축하고 있으며 이번 방송을 통해 그 운영 현장과 성과를 공개한다.
장정현 노마드교육혁신처장은 “이번 방송은 대구한의대의 K-MEDI 특화 교육이 현장에서 실제로 구현되고 있음을 알리는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 K-MEDI 교육콘텐츠 제작을 지속해 대학이 지역과 세계를 연결하는 글로컬 교육기관으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사