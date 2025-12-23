권익위 “무안공항 둔덕, 위반 시설”…유가족, 사죄 촉구
유가족 “국가기관 스스로 인정”
항철위·경찰 조사 지연 비판도
국민권익위원회가 12·29 무안공항 제주항 여객기 참사를 키운 것으로 지목된 콘크리트 둔덕 형태 방위각시설(로컬라이저)에 대해 “규정을 위반한 시설”이라고 의결한 데 대해 참사 유가족협의회가 국가의 사죄를 촉구하고 나섰다.
23일 12·29 무안공항 제주항 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 국민권익위원회는 전날 유가족협의회가 신청한 ‘무안국제공항 방위각제공시설 설치 부당’ 민원에 대해 “방위각제공시설은 항공기 안전을 위해 부러지게 쉽게 설치돼야 하나, 이 민원 방위각제공시설은 부러지기 쉽지 않은 콘크리트 둔덕에 설치돼 있으므로 규정을 위반한 시설”이라고 밝혔다. 권익위는 방위각시설을 부러지기 쉬운 재질로 다시 설치할 것을 국토부에 권고했다.
유가족협의회는 권익위 결정에 즉각 환영 입장을 나타냈다.
유가족협의회는 이날 입장문에서 “권익위는 무안공항의 방위각제공시설이 관련 법규를 위반해 설치된 위법한 시설물임을 명백히 확인했다”면서 “이는 참사가 피할 수 없었던 불의의 사고가 아니라, 국가의 총체적 부실과 안전 불감증이 빚어낸 ‘예고된 인재(人災)’였음을 국가기관 스스로가 인정한 것”이라고 강조했다.
이어 “(권익위가) 불과 4개월의 조사로 확인할 수 있었던 이 명백한 위법 사실을, 지난 1년간 본 참사의 조사를 전담해 온 항공철도사고조사위원회와 경찰은 밝혀내지 못했다”며 “항철위는 국토교통부 산하 기관이라는 구조적 한계 속에서 피감기관인 국토교통부의 책임을 축소하려는 듯 조종사 과실 가능성을 암시하는 중간조사 결과를 발표하고, 유가족의 정당한 자료공개 요구를 묵살하는 등 진상규명에 대한 의지를 의심케 하는 행태로 일관해 왔다. 경찰 수사 또한 1년이 다 되도록 가시적인 성과 없이 지지부진한 상태”라고 지적했다.
끝으로 유가족협의회는 “정부는 더 이상 진실을 외면하지 말고, 지금 즉시 국가의 책임을 인정하고 행동으로 증명해야 할 것”이라고 말했다.
