‘청와대에 폭발물·김현지 실장 위해’ 협박글…경찰 추적 중

입력:2025-12-23 10:30
대통령실의 청와대 복귀가 마무리돼 가는 22일 언론인들이 사용하는 청와대 춘추관 춘추문에서 언론인들이 오가고 있다. 뉴시스

온라인 커뮤니티 ‘디시인사이드’에 청와대와 용산 대통령실, 대통령 관저 등에 폭발물을 설치했다는 협박글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.

23일 경찰에 따르면 서울경찰청은 전날 오후 7시10분쯤 온라인 커뮤니티 ‘디시인사이드’ 한 갤러리에 ‘대한민국 대통령실에 폭발물이 설치됐습니다’라는 제목의 글이 게시됐다는 신고를 접수했다.

게시글은 폭파 일시를 23일 오후 6시 정각으로 정했다. 폭파 장소로는 청와대와 용산 대통령실, 대통령 관저, 경기 분당의 아파트와 상가 건물을 지목했다. 또 대통령실 김현지 제1부속실장에게 위해를 가하겠다는 예고도 했다.

해당 글은 현재 삭제된 상태다. 경찰은 IP 주소를 통해 작성자를 추적 중이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

