‘청와대에 폭발물·김현지 실장 위해’ 협박글…경찰 추적 중

대통령실의 청와대 복귀가 마무리돼 가는 22일 언론인들이 사용하는 청와대 춘추관 춘추문에서 언론인들이 오가고 있다. 뉴시스

온라인 커뮤니티 ‘디시인사이드’에 청와대와 용산 대통령실, 대통령 관저 등에 폭발물을 설치했다는 협박글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.