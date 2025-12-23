전북특별자치도, 비수도권 최초 ‘벤처펀드 1조원’ 돌파
누적 결성액 1조184억원
지역 기업 투자·고용 성과 가시화
전북특별자치도가 비수도권 지방자치단체 가운데 처음으로 벤처펀드 누적 결성액 1조원을 넘어섰다. 전국 벤처투자의 약 70%가 수도권에 집중된 상황에서 전북의 이번 성과는 지방 주도의 투자 기반을 확장한 사례로 꼽힌다.
23일 전북도는 이날 전주 라한호텔에서 열린 ‘전북 벤처투자 라운드 SCALE-UP 통합 컨소시엄’ 행사에서 도내 벤처펀드 누적 결성액이 1조184억원을 기록했다고 밝혔다. 민선 8기 핵심 공약이던 ‘벤처펀드 1조원 조성’ 목표를 조기 달성한 것이다. 도는 벤처펀드를 통해 지역 산업의 자생력을 높이고, 수도권 의존도를 낮추는 성장 모델을 구축한다는 구상이다.
전북 벤처펀드는 민선 8기 들어 빠르게 규모를 키웠다. 민선 7기까지 7개 펀드, 2105억 원에 그쳤던 결성액은 최근 3년간 24개 펀드가 추가되며 8889억원이 늘었다. 연말까지 2개 펀드가 더 결성되면 전체 규모는 31개 펀드, 1조994억원에 이를 전망이다.
투자 성과도 실물 지표로 나타나고 있다. 전북 벤처펀드를 기반으로 도내 78개 기업이 3306억원의 투자를 유치했다. 이 가운데 도 펀드의 직접 투자는 1033억원이며, 이를 통해 2273억원의 공동 투자가 이뤄졌다. 투자 기업 37곳의 고용 인원은 1453명에서 2264명으로 811명 늘었고, 31개사의 연 매출은 2890억원에서 4750억원으로 증가했다.
이번 투자 유치를 계기로 도외 기업 13곳이 전북으로 본사나 공장을 이전하는 등 기업 유입 효과도 나타났다.
전북도는 벤처투자 전담 조직을 직접 운영하며 펀드 기획부터 기업 유치, 투자 연계까지 정책 일관성을 유지해 왔다. 이날 행사에서는 벤처투자 통합 브랜드 ‘J-피움(PIUM)’도 공식 선포됐다. 전북도는 이를 중심으로 유망 기업 발굴과 후속 투자, 스케일업 지원을 강화할 방침이다.
김관영 전북지사는 “벤처펀드 1조 원 달성은 전북형 벤처 생태계 구축의 출발점”이라며 “지역 기업이 전북에서 성장하고 다시 투자로 이어지는 선순환 구조를 정착시키는 데 집중하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
