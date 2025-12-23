전북특별자치도, 비수도권 최초 ‘벤처펀드 1조원’ 돌파

누적 결성액 1조184억원

지역 기업 투자·고용 성과 가시화

전북특별자치도청사 전경. 전북도 제공

전북특별자치도가 비수도권 지방자치단체 가운데 처음으로 벤처펀드 누적 결성액 1조원을 넘어섰다. 전국 벤처투자의 약 70%가 수도권에 집중된 상황에서 전북의 이번 성과는 지방 주도의 투자 기반을 확장한 사례로 꼽힌다.

이번 투자 유치를 계기로 도외 기업 13곳이 전북으로 본사나 공장을 이전하는 등 기업 유입 효과도 나타났다.