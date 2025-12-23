경기도 ‘빈집활용’ 통했다…평택 임대주택 주민만족도 86.3%
방치된 빈집 허물고 임대주택으로…시범사업 확대 긍정적
방치된 빈집을 철거하고 임대주택으로 재탄생시킨 경기도 평택 빈집활용 시범사업이 주민 만족도 86.3%를 기록하며 긍정적인 평가를 받았다.
경기도는 지난 10월 21일부터 11월 20일까지 평택시 중앙동 일대 주민 80명을 대상으로 실시한 만족도 조사에서 69명이 사업에 만족한다고 응답했다고 23일 밝혔다. 이번 조사는 경기도형 빈집활용 시범사업으로 조성된 ‘평택 임대주택’을 중심으로 진행됐다.
이 사업은 경기도와 경기주택도시공사(GH)가 평택시 중앙동의 빈집 1채를 매입해 철거한 뒤, 지하 1층~지상 4층, 연면적 747.2㎡ 규모의 임대주택으로 신축한 것이다. 전용면적 46㎡, 57㎡, 63㎡ 등 7가구로 구성됐으며, 신혼부부를 포함한 다양한 계층에 입주 기회를 제공했다. 지난해 12월 착공해 올해 4월 준공됐다.
도는 지난 19일 공무원과 도시·주거 분야 전문가, 지역 도의원과 주민 대표 등이 참여한 시범사업 평가위원회를 열고 사업 성과를 종합 평가했다. 평가 결과 사업목적 달성도, 지속가능성, 입주계층 다양성, 지역 파급효과 등 항목에서 25점 만점 기준 18.9점에서 최고 23점까지 높은 점수를 받았다.
위원회에 참석한 주민과 전문가들은 불법 투기와 쓰레기로 방치됐던 빈집이 철거되면서 마을 환경이 개선됐고, 임대주택 공급으로 주거 안정성과 지역 활력이 높아졌다고 평가했다. 중앙동 주민자치회는 사업 목적에 전적으로 부합한다는 의견서를 제출했으며, 민간 전문가들은 공동이용시설 활성화와 중앙정부 사업과의 연계 필요성을 제안했다.
평가위원장을 맡은 손임성 경기도 도시주택실장은 다양한 계층의 인구 유입 효과와 주민 체감도를 종합적으로 고려해 시범사업 추진이 적정하다고 결론 내렸다. 김재균 경기도의원은 저렴한 임대료 유지와 합리적인 관리비 운영을 통해 장기적인 주거복지 효과를 높여야 한다고 강조했다.
안성현 경기도 도시재생과장은 “이번 사업은 원도심 쇠퇴의 상징으로 여겨지던 빈집을 철거해 주거복지를 향상시키는 모범적인 모델을 구현한 사례”라며 “앞으로는 방치된 빈집을 지역 여건에 맞게 활용해 지역 관광산업과 지역경제 활성화로 연계할 방안을 모색하겠다”고 말했다.
한편, 경기도는 동두천시 생연동에서도 빈집을 매입·철거해 아동돌봄센터를 신축하는 등 빈집활용 시범사업을 이어가고 있으며, 2021년 이후 5년간 총 309호의 빈집 정비를 지원해 마을쉼터와 공용주차장 등 주민 편의시설로 활용하고 있다.
