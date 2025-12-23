해양경찰청 ‘국제협력추진자문단’ 출범…“국제 해양안보 대응”
해양경찰청이 급변하는 국제 해양안보 환경에 선제적으로 대응하고 국익 보호를 강화하기 위해 국제협력추진자문단을 공식 출범시켰다.
해양경찰청은 한·미동맹과 한·중협력, 미·중 전략 경쟁의 지속, 해외수역에서의 우리 선박 해적 피해 방지, 북극항로 시대 도래 등 국제 해양안보 환경 변화에 대응하기 위해 ‘해양경찰청 국제협력추진자문단’을 구성했다고 23일 밝혔다.
자문단은 북미, 남미, 아시아, 오세아니아, 유럽 등 지역별 해양안보 분야에서 전문성과 실무 경험을 갖춘 학계, 연구기관, 국제협력 전문가 15명으로 구성됐다. 이들은 국제 해양안보 이슈 전반에 대한 정책 자문과 함께 해양경찰의 국제협력 전략 방향을 제시하는 역할을 수행하게 된다.
자문단은 앞으로 국제 해양안보 협력 전략 수립을 비롯해 지역별 해양안보 동향 분석, 국제기구 및 외국 해양치안기관과의 협력 확대, 해적·테러·재난 등 비전통 안보 위협에 대한 선제적 대응 방안 마련에 대해 자문할 예정이다.
이번 자문단 출범은 정부 국정과제인 ‘범정부·국제협력 해양안보 체계 강화’와 ‘북극항로 시대를 주도하는 K-해양강국 건설’과 ‘흔들림 없는 해양주권과 안전하고 청정한 바다’ 실현을 뒷받침하는 계기가 될 것으로 기대된다.
장인식 해양경찰청장 직무대행 차장은 “국제협력추진자문단 출범을 통해 국제 해양안보 환경 변화에 보다 능동적으로 대응하겠다”며 “북극항로 시대에 대비해 항로 이용 편의와 신속한 위기 대응을 위한 국제협력을 강화하고, 전 세계 어느 해역에서도 안전하게 활동할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 말했다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
