시사 전체기사

[속보] 첫 상업발사체 ‘한빛-나노’ 예기치 못한 현상 감지

입력:2025-12-23 10:20
공유하기
글자 크기 조정

[속보] 첫 상업발사체 ‘한빛-나노’ 예기치 못한 현상 감지

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
913
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“단속 피해라”… 서울 한복판 출몰하는 짝퉁 명품 ‘게릴라 노점’
‘페이스리프트=가격 인상’ 공식 깨졌다… 달라진 신차 전략
“기본급 최대 100%”…삼성전자 올해 하반기 성과급 확정
야당대표의 첫 필리버스터…장동혁이 단상에 들고간 책 5권은?
BTS 정국 자택에 50대 일본여성 침입 시도…경찰 입건
무안 서해안고속도로 7중 추돌…차량화재·5명 부상
교도소 폐모포의 쓸모…보호소 동물이 덮는다 [개st상식]
‘사생활 논란’ 정희원 박사, 서울시 건강총괄관 사의
국민일보 신문구독