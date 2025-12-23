상수도 관세척 전 과정 표준화…인천시, 전국 첫 관리지침 수립
인천시가 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 상수도 관세척 전 과정을 표준화한 관리지침을 마련해 수돗물 품질 관리 체계를 한층 강화했다.
인천시 상수도사업본부는 시민에게 깨끗하고 안전한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위해 ‘상수도 관세척 매뉴얼’을 수립했다고 23일 밝혔다. 이번 지침은 상수도 관로 내부에 쌓이는 침전물과 이물질을 체계적으로 제거하기 위한 기준을 담은 종합 업무 매뉴얼이다.
매뉴얼에는 관로 재질과 설치 연도, 관로 특성 등을 고려한 관세척 공법 선정 기준을 비롯해 세척 협의, 시공, 준공에 이르기까지 사업 전 과정의 표준 절차가 포함됐다. 그동안 관세척 공법을 선택하는 과정에서 발생하던 판단 기준의 불명확성과 행정적 혼선을 해소하는 데 중점을 뒀다.
상수도사업본부는 공법 선정 기준을 명확히 제시함으로써 의사결정에 소요되는 시간을 줄이고, 관세척 사업 추진의 효율성과 일관성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
또한 인천시는 대규모 택지 조성이나 도시개발사업과 연계한 상수도 관세척 및 통수 절차를 전국 최초로 체계화했다. 개발사업 완료 후 상수도 통수 과정에서 발생할 수 있는 수질 저하를 예방하기 위해 관세척 시행 시기와 공법 적용 기준, 통수 전 수질검사 기준과 점검사항 등을 구체적으로 규정했다.
이를 통해 개발사업 협의 단계부터 상수도 관리 기준을 선제적으로 적용할 수 있는 제도적 기반을 마련했으며, 사업 추진의 안정성과 함께 수돗물 품질에 대한 시민 신뢰도 제고 효과도 기대하고 있다.
장병현 시 상수도사업본부장은 “이번 관리지침 수립은 상수도 관로 관리의 기준을 명확히 정립한 중요한 성과”라며 “앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위해 지속적으로 관리 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
