킨텍스, 독거노인 200가구에 동절기 방한물품 지원
킨텍스는 겨울철 한파로부터 경기도 관내 독거노인의 안전한 생활을 지원하기 위해 ‘동절기 취약계층 방한물품 지원’ 사회공헌활동을 진행했다고 23일 밝혔다.
이번 사업은 난방 환경이 열악한 독거노인 가구의 화재 위험을 줄이고 보다 안전한 겨울나기를 돕기 위해 마련됐다. 킨텍스는 경기도노인종합복지관협회와 협력해 관내 독거노인 200가구를 선정하고 지난 22일 동절기 방한 물품인 탄소매트를 전달했다.
킨텍스는 겨울철 독거노인 가구에서 전기장판 등으로 인한 화재 사고가 빈번하게 발생한다는 점에 주목해 이번 사업을 진행했다. 특히 지원 물품인 탄소매트는 열선이 불에 타지 않는 구조이면서 다양한 화재 방지 안전장치가 적용돼 일반 전기장판 대비 화재 위험이 낮다. 또, 온수매트 대비 전기요금도 적어 독거노인 가구의 난방비 부담을 줄이면서 겨울철 건강 관리에 실질적인 도움이 된다.
이재율 킨텍스 대표이사는 “겨울 한파 속에서 난방기구 사용으로 사고 위험에 노출된 독거노인분들이 안전하게 겨울을 보내시길 바라는 마음으로 지원하는 것”이라며, “단순한 물품 지원을 넘어 실질적인 안전과 생활 환경 개선에 도움이 되는 사회공헌활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 킨텍스는 ESG 경영 실천의 일환으로 취약계층을 위한 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 이어오고 있다. 특히, 아동·장애인·노인 등 사회적 약자를 대상으로 한 다양한 맞춤형 지원 사업을 통해 지역사회와 상생하는 기관의 역할을 더욱 강화하고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
