비대면진료 제도화 임박…“기존 EMR로는 한계”
솔닥 ‘비대면진료 제도화 대비 운영 실태 조사’ 결과 발표
비대면진료 제도화가 가시권에 들어오면서 의료현장에서는 기존 대면 진료 중심 EMR만으로는 비대면진료를 안전하고 효율적으로 운영하기 어렵다는 우려가 커지고 있다. 이에 따라 “비대면진료에 특화된 EMR”에 대한 수요가 빠르게 늘고 있다는 조사 결과가 나왔다.
비대면진료 특화 EMR·CRM 솔루션 ‘솔닥 파트너스’를 운영하고 있는 솔닥은 의료 플랫폼 키메디와 함께 전국 병·의원 근무 의사 1500명을 대상으로 ‘비대면진료 제도화 대비 병·의원 운영 실태 조사’를 실시하고 그 결과를 발표했다고 23일 밝혔다.
조사에 따르면 병원을 직접 운영 중인 의사의 59.61%는 “현재 비대면진료 도입 준비가 되어 있지 않다”고 답했다. 그 이유로는 기존 EMR 내 비대면진료 프로세스 부재 또는 미흡, 신분증 확인, 계좌 이체 안내 등 수기 행정업무 부담, 예약, 문진, 영상통화, 청구, 결제가 여러 시스템에 분산 등이 주로 언급됐다.
설문 응답자 가운데 48%는 이미 솔닥 파트너스라는 브랜드를 인지하고 있었으며, 73%는 솔닥 파트너스에 ‘관심 있다’고 응답해, 비대면진료 특화 EMR에 대한 관심과 잠재 수요가 상당한 수준인 것으로 나타났다.
솔닥 파트너스는 비대면진료 특화 EMR로서 병원 전용 비대면진료 예약 링크(퀵예약링크)를 제공하고, 비대면진료용 표준 문진·기록·청구 기능 탑재해서 진료 후 처방전 전송, 약국 연계, 결제·정산까지 단일 시스템에서 처리 할 수 있는 구조를 제공하고 있다.
이호익 솔닥 대표는 “비대면진료 제도화 이후 중요한 것은 ‘누가 더 많은 환자를 플랫폼에서 끌어오느냐’가 아니라, ‘병원이 스스로 진료 흐름을 통제할 수 있는 EMR 인프라를 갖추었느냐’의 문제”라며 “비대면진료 특화 EMR은 더 이상 선택적인 부가 기능이 아니라, 병원 운영의 기준이 되어야 한다”고 강조했다.
솔닥은 이번 설문 결과를 바탕으로, 비대면진료 특화 EMR인 솔닥 파트너스를 단계적으로 고도화하고, 의료진을 대상으로 한 온·오프라인 세미나, 비대면진료 운영 가이드 배포 등을 통해 비대면진료를 운영하는 의료 현장 지원을 확대할 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
