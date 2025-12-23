WJ코스메틱, 신세계면세점 명동점·온라인몰 공식 입점
WJ원진성형외과의원 더마 코스메틱 브랜드 WJ코스메틱이 신세계면세점 본점과 온라인몰에 공식 입점했다고 밝혔다.
이번 입점을 통해 WJ코스메틱은 이지에프온(EGF-ON) 라인 3종과 센텔레스트(Centelrest) 라인 주요 제품을 선보인다. 해당 제품군은 ‘의료인 기준으로 설계한 화장품’을 콘셉트로 개발돼 민감성·복합성 피부를 포함한 일반 소비자도 안심하고 사용할 수 있도록 저자극 테스트를 완료했으며 피부재생, 진정, 보습, 탄력 개선 등 다양한 피부 고민을 고려한 라인업을 갖췄다.
특히 센텔레스트 라인은 전 제품이 프랑스 공인 비건 인증 기관인 이브 비건(EVE Vegan) 인증을 받은 바 있다.
신세계면세점에서 만나볼 수 있는 WJ코스메틱 제품은 센텔레스트 하이드로 앰플 마스크, 센텔레스트 릴리프 선 케어, 센텔레스트 랩프로 톤업 선케어, 센텔레스트 슈퍼센텔라 부스터 토너세럼, 센텔레스트 슈퍼판테놀 배리어 크림, 센텔레스트 슈퍼센텔라 바이오디톡스 토너패드, 센텔레스트 라이스 엔자임 딥 클렌저, 이지에프온 더마 클리닉 앰플, 이지에프온 더마 클리닉 크림, 이지에프온 리바이탈 크림 마스크팩 등 총 10종이다. WJ코스메틱 전 제품은 신세계 면세점 온라인몰과 오프라인 명동점에서 만나볼 수 있다.
WJ코스메틱 관계자는 “신세계면세점 명동점, 온라인몰 입점을 통해 K-뷰티를 찾는 내국인 고객들은 물론 해외 관광객들도 제품을 손쉽게 접할 수 있게 되면서 WJ코스메틱의 브랜드 영향력도 강화될 것으로 기대하고 있다”고 전했다. 이어 “이번 입점은 글로벌 소비자와의 접점을 확장하는 계기로, K-뷰티 글로벌 시장에서의 입지를 강화하기 위한 좋은 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 지속적인 제품개발과 품질 향상을 이어가 글로벌 소비자들의 만족도를 높여 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
