靑 브리핑룸 선입주한 비둘기…대통령실 “이전 축하하는 길조”

李 대선캠프에도 비둘기가 알 낳아

한 비둘기가 23일 청와대 춘추관 브리핑룸 천장 목재 골조 위에 앉아있다. 사진=윤예솔 기자

22일 청와대 춘추관 2층 브리핑룸 천장엔 비둘기 한 마리가 앉아 있었다. 마치 제 둥지인 양 터 잡고 있는 통에 이사로 분주한 대통령실 직원들과 기자들의 눈길을 사로잡았다. 대통령실 직원들 사이에선 “이전을 축하하는 길조”라는 반응도 나온다.



해당 비둘기는 청와대 이전 막바지 공사로 분주한 지난 20일쯤 춘추관으로 날아 들어왔다고 한다. 대통령실은 22일 119구급대까지 호출해 몇 차례 포획을 시도했지만, 브리핑룸 층고가 높은 통에 번번이 실패했다.



예상치 못한 불청객 출연에도 대통령실은 반기는 분위기다. 청와대 이전을 축하하는 길조 아니냐는 것이다. 대통령실 관계자는 23일 통화에서 “직원들이 ‘비둘기가 할 말 있는 것 아니냐’, ‘경청통합수석이 와서 민원 청취해야 하는 것 아니냐’는 농담도 한다”고 말했다.



특히 이재명 대통령의 대선 후보 시절을 떠올리는 직원들도 많다. 지난 5월 한 비둘기가 여의도 이재명 당시 후보 캠프 사무실 창틈으로 날아들어 직원용 의자 위에 알을 낳았다. 당시 캠프에선 “웬만하면 건드리지 말자”며 비둘기의 거처를 한동안 유지했다. 캠프 안팎에선 “평화의 상징인 비둘기가 둥지까지 차린 건 안전한 캠프라고 생각한 것 아니냐”며 긍정적인 반응이 나왔었다.



다른 대통령실 관계자는 “캠프 시절에도 찾아왔던 비둘기가 청와대 이전 과정에서 다시 찾아와 우연치고는 너무 신기하다”며 “이전을 축하하는 길조 아니냐”고 반색했다.



청와대와 비둘기는 얽힌 인연이 많다. 청와대 북쪽 북악산엔 두 개의 돌이 포개진 ‘비둘기 바위’가 있다. 마치 비둘기가 웅크리고 청와대를 관조하는 듯한 모습이다. 1948년 7월 24일 대한민국 정부 수립과 함께 취임한 이승만 대통령의 첫 공보비서관이었던 시인 고 김광섭씨는 ‘성북동 비둘기’라는 시를 썼다. 1960년대 성북동 일대 택지개발사업을 배경으로 파괴되는 자연, 문명에 소외된 인간 등을 상징하는 시다. 청와대 주변은 자연환경이 잘 보존돼 비둘기 무리가 다수 서식하는 거로 알려졌다.



이동환 윤예솔 기자 huan@kmib.co.kr



