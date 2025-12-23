“하늘의 승무원 된 11살 천사”…4명 살리고 떠나 [아살세]

김하음양, 뇌수막염 진단 받고 회복 못해

“사랑한다”는 말 자주 하던 사랑스러운 아이

비행기 타고 여러 나라 다니는 승무원 꿈 꿔

지난달 7일 폐장과 간장 등을 기증하며 4명에게 새 삶을 선물하고 하늘로 떠난 김하음(11)양. 한국장기조직기증원 제공

승무원을 꿈 꾸던 11세 소녀가 뇌사 장기기증으로 4명을 살리고 영면에 들어갔습니다.



한국장기조직기증원은 지난달 7일 김하음양이 순천향대 천안병원에서 폐장과 간장, 양측 신장을 기증했다고 23일 밝혔습니다.



하음양은 지난 8월 잠을 자던 중 “머리가 아프다”며 호소한 뒤 증상이 지속돼 병원으로 이송됐습니다.



병원은 뇌수막염이라고 진단했고, 치료를 했으나 하음양은 끝내 의식을 되찾지 못하고 뇌사 판정을 받았습니다.



가족들은 하음양이 다시 깨어나기만을 기도했지만, 상태가 계속 악화하고 의료진이 “회복이 어렵다”고 하자 장기기증에 관해 생각을 하기 시작했다고 하네요.



가족들은 하음양이 다른 사람을 살리는 아름다운 일을 하고 가면 좋겠다는 마음과, 수혜자가 건강을 찾는다면 마음의 위안이 될 것 같은 생각에 기증을 결심했습니다.



하음양은 충남 천안에서 크리스마스이브에 태어났습니다. 1남 1녀 중 막내인 하음양은 유난히 “사랑한다”는 말을 자주 했던 사랑스러운 아이였습니다.



사람들 앞에서 춤을 추는 것을 좋아하는 밝고 활동적인 성격에, 꿈도 많고 여행을 좋아해 “비행기를 타고 여러 나라를 다닐 수 있는 승무원이 되고 싶다”고 말했다고 하네요.



하음양 어머니 양아름씨는 “먼저 보내서 엄마가 너무 미안하다. 엄마는 하음이가 준 따뜻한 마음을 간직하면서 지내겠다”며 “하늘에서는 하음이가 하고 싶은 것을 마음껏 하면서 편하게 지냈으면 좋겠다”고 작별 인사를 건넸습니다.



이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “11살 꿈 많은 친구가 나누고 간 생명나눔의 씨앗이 많은 분께 희망이 되길 바란다”며 “기증자와 기증자 유가족의 아름다운 마음을 기억하며, 그 따뜻한 마음에 다시 한번 감사드린다”고 밝혔습니다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 승무원을 꿈 꾸던 11세 소녀가 뇌사 장기기증으로 4명을 살리고 영면에 들어갔습니다.한국장기조직기증원은 지난달 7일 김하음양이 순천향대 천안병원에서 폐장과 간장, 양측 신장을 기증했다고 23일 밝혔습니다.하음양은 지난 8월 잠을 자던 중 “머리가 아프다”며 호소한 뒤 증상이 지속돼 병원으로 이송됐습니다.병원은 뇌수막염이라고 진단했고, 치료를 했으나 하음양은 끝내 의식을 되찾지 못하고 뇌사 판정을 받았습니다.가족들은 하음양이 다시 깨어나기만을 기도했지만, 상태가 계속 악화하고 의료진이 “회복이 어렵다”고 하자 장기기증에 관해 생각을 하기 시작했다고 하네요.가족들은 하음양이 다른 사람을 살리는 아름다운 일을 하고 가면 좋겠다는 마음과, 수혜자가 건강을 찾는다면 마음의 위안이 될 것 같은 생각에 기증을 결심했습니다.하음양은 충남 천안에서 크리스마스이브에 태어났습니다. 1남 1녀 중 막내인 하음양은 유난히 “사랑한다”는 말을 자주 했던 사랑스러운 아이였습니다.사람들 앞에서 춤을 추는 것을 좋아하는 밝고 활동적인 성격에, 꿈도 많고 여행을 좋아해 “비행기를 타고 여러 나라를 다닐 수 있는 승무원이 되고 싶다”고 말했다고 하네요.하음양 어머니 양아름씨는 “먼저 보내서 엄마가 너무 미안하다. 엄마는 하음이가 준 따뜻한 마음을 간직하면서 지내겠다”며 “하늘에서는 하음이가 하고 싶은 것을 마음껏 하면서 편하게 지냈으면 좋겠다”고 작별 인사를 건넸습니다.이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “11살 꿈 많은 친구가 나누고 간 생명나눔의 씨앗이 많은 분께 희망이 되길 바란다”며 “기증자와 기증자 유가족의 아름다운 마음을 기억하며, 그 따뜻한 마음에 다시 한번 감사드린다”고 밝혔습니다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지