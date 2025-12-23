치킨 대신 ‘삼전 주식’ 선물…한경협, ‘주식 기프티콘’ 제도화 건의
한국경제인협회(한경협)가 코스피, 코스닥 등 국내 주식을 기프티콘으로 만들어 선물할 수 있는 ‘주식 기프티콘 서비스’ 도입을 국무조정실에 건의했다고 23일 밝혔다.
‘주식 기프티콘’은 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 상장 주식을 모바일 기프티콘 형태로 발행하는 신개념 금융투자 서비스다. 특정 종목을 지정해 선물할 수 없는 기존의 금융투자상품권이나 같은 증권사 간 이체만 가능한 주식 선물하기 서비스 등 기존 유사 서비스보다 소비자 편의 및 접근성이 좋다는 게 한경협의 설명이다.
한경협에 따르면 개인투자자의 국내 주식 거래 규모는 2020년 1분기 1231조원에서 올해 3분기 1221억원으로 줄었다. 같은 기간 해외 주식 거래 규모는 274억 달러에서 1575억 달러로 급증했다. 이처럼 해외 주식 거래가 급증하는 상황에서 주식 기프티콘 도입을 통해 국내 주식 거래 활성화를 유도할 수 있다는 게 한경협의 분석이다.
주식 기프티콘 서비스에 대해 국민도 높은 기대감을 표했다고 한경협은 전했다. 한경협이 지난 10일 모노리서치에 의뢰해 전국 40대 이하 성인 500명을 대상으로 진행한 조사에 따르면 응답자의 44.8%는 향후 주식 기프티콘 서비스가 도입되면 이용할 의향이 있다고 답했다.
이용 의향이 있다고 응답한 224명은 생일(29.6%), 명절·크리스마스·연말연시 등 기념일(19.1%), 자녀·지인 투자 교육(18.0%), 학업·진로 관련 기념일(17.4%) 등에 주식 기프티콘을 활용하겠다고 답했다.
한경협은 주식 기프티콘 서비스 정책을 위한 4가지 정책과제를 제안했다. 우선 금융위원회의 혁신금융서비스 지정을 통해 온라인쇼핑 플랫폼에서 주식 기프티콘의 유통·판매를 가능케 하고 증여세 비과세 한도를 현행 주식 양도소득 기본공제 한도와 같은 연간 250만원 수준으로 지정해야 한다는 것이다.
또 주식 기프티콘을 거래할 공공 플랫폼을 구축해 유통 수수료를 낮추고 증권사 참여를 높일 것을 제안했다. 주식 기프티콘 거래 활성화를 위해 신용카드, 간편결제 등 다양한 결제수단을 허용하되 레버리지 투자나 신용카드 현금화 부작용 방지를 위해 월 이용한도를 100만원으로 설정하는 보완책도 제시했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사