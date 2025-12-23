올해 외래관광객 1870만 명 돌파 전망… ‘사상 최고치’
23일 인천공항에서 1850만 번째 입국 외래관광객 환영 행사… ‘관광의 날 기념식’ 개최
올해 한국을 방문하는 외래관광객은 1870만 명을 돌파해 사상 최고치를 기록할 전망이다. 역대 최고였던 2019년 1750만 명보다 100만 명 늘어난 수치다. 1870만 명을 시간으로 환산하면 약 1.68초마다 1명의 외래관광객이 한국을 방문한 것으로 볼 수 있다. 이는 ‘K컬처’의 전 세계적인 인기를 방한 관광객 유치에 전략적으로 활용하고, 현장에서 발로 뛴 관광업계의 노력이 주효한 결과이다.
올해 외래관광객 시장을 살펴보면 방한 관광 부동의 1위 중국 시장은 핵심 소비층인 2040 여성을 대상으로 한 일상생활에서의 여행 홍보, 인센티브 단체관광객, 중국 대학생 배움여행 시장 개척 등을 통해 7~8월에 압도적인 상승세를 보였다. 대만 시장은 부산, 대구 등 지역관광상품 확대, ‘K푸드’ ‘K야구’까지 전방위 ‘K컬처’ 마케팅으로 전년 대비 27% 성장해 대만 시장 사상 최다 방한객 수를 경신했다. 일본 시장의 경우 2030 여성을 겨냥해 재방문객 유치에 주력, 2012년 352만 명 이후 13년 만에 역대 최다 방한 일본인(361만 명)을 기록할 것으로 전망된다. 아시아 중동 시장은 ‘K컬처’에 관심이 가장 많은 지역에 걸맞게 국가별 선호하는 ‘K컬처’를 공략, 현지 여행사 및 국제 온라인여행사(OTA)와 협업 마케팅을 전개해 전년 대비 11.8% 성장세를 기록했다. 구미 대양주 시장은 신규취항 및 증편 노선을 활용해 원거리 시장의 한계를 극복하고 시장 다변화에 주력한 결과 전년 대비 14%의 성장을 달성했다.
문화체육관광부는 역대 최대 외래관광객 유치를 기념해 23일 ‘K관광, 세계를 품다’를 주제로 관련 행사를 개최한다. 오전 10시 인천국제공항에서 1850만 번째로 입국하는 외래관광객을 환영하는 행사를 진행하고, 오후 3시 ‘제52회 관광의 날’ 기념식을 열어 역대 최대 외래관광객 유치라는 성과를 이뤄 낸 관광인들에게 감사를 표하고 격려한다.
먼저 김대현 문체부 제2차관은 인천국제공항에서 한국에 1850만 번째 외래관광객으로 입국하는 싱가포르인 샬메인 리 씨에게 한복 목도리와 꽃다발을 증정하며 환영 인사를 건넨다. 축하 기념식도 진행한다. 샬메인 리 씨는 “한국에 10번 이상 방문할 정도로 한국을 좋아한다”며 “생일인 12월 24일을 기념해 한국에서 크리스마스와 연말연시를 보내려 한다”고 방한 소감을 전했다.
김 차관은 한국을 찾은 외래관광객들에게 한국을 더욱 자주 방문해 한국의 다양한 관광 콘텐츠와 품질 높은 관광 서비스를 경험해 줄 것을 부탁할 계획이다.
‘관광의 날 기념식’에서는 올해 외래관광객 역대 최대 달성 등 한국 관광산업의 성과를 되짚어보고 관광 발전에 기여한 지역별 관광협회, 업종별 관광협회 등 관광업계 관계자들을 격려한다. 특히 김민석 국무총리는 영상 축사를 통해 관광인들에게 감사와 격려의 메시지를 전한다.
김 총리는 “K관광 현장을 지키며 이끌어 준 관광인들에게 감사와 축하의 인사를 전한다”며 “K컬처가 세계를 흔들고 있는 지금 성장의 흐름을 이어가면서 관광의 깊이를 더해야 하는 만큼 정부는 2030년 목표인 방한 관광객 3000만 명을 조기에 달성하고 K컬처 산업의 꽃을 피우는 선진 관광 국가를 만들겠다”고 밝혔다.
문체부는 한국 관광산업 발전에 기여한 관광인들을 격려하기 위해 1974년부터 매년 관광산업 진흥 유공자를 선정·포상하고 있다. 올해 기념식에서는 은탑산업훈장 1명, 동탑산업훈장 1명, 철탑산업훈장 1명, 산업포장 3명, 대통령 표창 6명, 국무총리 표창 11명 등 23명에게 정부포상을 수여한다.
은탑산업훈장을 수훈하는 노랑풍선 고재경 회장은 650명 규모의 관광 분야 정규직 일자리를 창출하고 연간 국내 여행 2만 명, 시티투어버스 이용객 9만 8000명(외국인 3만 4000명)을 유치하며 국내 여행 활성화에 기여한 공로를 인정받았다.
동탑산업훈장을 수훈하는 대한항공 우기홍 부회장은 약 40년간 항공업계에서 근무하며 2024년 매출액 17조 8707억 원의 사상 최대 실적 달성과 함께 국적 항공사의 안정적인 운영을 통해 대규모 관광객 유입과 외화 획득 등 관광산업 발전에 기여했다.
철탑산업훈장을 수훈하는 호반호텔앤리조트 이정호 대표이사는 2024년 매출액 2383억 원을 달성하고 관광 인력 양성을 위해 교육기관 46곳과 산학협력을 체결했다. 신규 채용 204명을 통해 지역사회 일자리 창출 등 지역경제 활성화에도 기여했다.
이밖에 다양한 관광 관련 분야에서 관광산업 발전을 위해 헌신한 공로자 80명은 문체부 장관 표창을, 외화 획득에 기여한 업체 5곳은 관광진흥탑을 받는다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
