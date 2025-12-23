올해 외래관광객 1870만 명 돌파 전망… ‘사상 최고치’

23일 인천공항에서 1850만 번째 입국 외래관광객 환영 행사… ‘관광의 날 기념식’ 개최

인천국제공항 1850만 번째 입국 외래객 환영 행사장.

올해 한국을 방문하는 외래관광객은 1870만 명을 돌파해 사상 최고치를 기록할 전망이다. 역대 최고였던 2019년 1750만 명보다 100만 명 늘어난 수치다. 1870만 명을 시간으로 환산하면 약 1.68초마다 1명의 외래관광객이 한국을 방문한 것으로 볼 수 있다. 이는 ‘K컬처’의 전 세계적인 인기를 방한 관광객 유치에 전략적으로 활용하고, 현장에서 발로 뛴 관광업계의 노력이 주효한 결과이다.