“어제 본 가격은 잊어라”…미쳐버린 금값, 연일 최고치
국제 금값이 연일 상승하며 사상 최고치를 갈아치우고 있다.
미국이 베네수엘라를 봉쇄하는 등 지정학적 불확실성이 커지면서 전통적 안전자산인 금 가격을 밀어올리고 있다는 분석이 나온다.
블룸버그에 따르면 국제 금 현물가는 한국시간 23일 오전 8시15분 기준 역대 최고가인 트로이온스(이하 온스·31.1ｇ)당 4459.41달러까지 치솟았다가 오전 8시20분 4457.24달러로 내려온 상태다.
도널드 트럼프 미 대통령은 베네수엘라 원유 수출을 차단하기 위한 봉쇄 조치에 나서는 등 니콜라스 마두로 정권을 압박하고 있다.
트럼프 대통령은 지난 16일 마두로 정권을 ‘외국 테러 단체’로 지정하고는 제재 대상 유조선의 베네수엘라 출입을 전면 봉쇄한다고 발표했다.
파이낸셜타임스(FT)는 트럼프 대통령이 마두로 대통령 퇴진을 압박하면서 베네수엘라 영토에 대한 군사 행동 가능성도 검토 중인 것으로 전해진다고 보도했다.
금값은 미국 기준금리 인하와 주요국 중앙은행의 금 매수세 확대 속에서 올 들어 최대 69% 올랐다.
유럽계 픽테 자산운용의 아룬 사이 수석 멀티에셋 전략가는 FT에 “지정학적 리스크와 화폐 가치 하락(디베이스먼트) 우려를 동시 방어할 수 있는 수단은 결국 금이라는 것이 결론”이라고 설명했다.
은값도 가파르게 오르고 있다. 올해 은값 상승률은 137%에 달한다.
국제 은 현물가는 한국시간 22일 오후 1시15분 기준 온스당 69.4549달러로 종전 최고치를 갈아치웠다. 23일 오전 8시20분 기준 69.2275달러에 거래되고 있다.
FT는 올해 금값과 은값은 이란 이슬람 혁명으로 유가가 급등했던 1979년 이후 가장 큰 연간 상승률을 보일 것으로 전망된다고 FT는 전망했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사