트럼프 “100배 강한 전함으로 ‘황금함대’ 구축…한화와 협력”
트럼프 “미 해군이 세계 최강의 함대 되게 할 것”
트럼프, 한화 직접 언급…‘마스가’ 프로젝트 힘 받을 듯
트럼프 신형 전함을 ‘트럼프급’ 전함이라 명명
도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 조선과 해양 패권을 주도하기 위해 핵무기까지 탑재 가능한 신형 전함 건조 등을 포괄하는 ‘황금 함대(Golden fleet)’ 계획을 발표했다. 특히 한국 기업 한화를 언급하며 해군 신예 호위함(frigate·프리깃함)은 한화와 협력할 것이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고에서 열린 기자회견에서 “이번에 건조될 최첨단 전함들은 수상 전투함 중 가장 치명적인 전력이 될 것이며 잠수함에 이어 두 번째로 강력한 무기가 될 것”이라며 “이 새로운 3만~4만t급 전함들이 완성되면 미국 해군의 주력함이 될 것이다. 이런 전함은 이전에는 존재한 적이 없다”고 말했다. 트럼프는 신형 전함을 ‘트럼프급’ 전함이라 부르며 전함 디자인에 자신도 참여한다고 말했다. 트럼프는 건조 작업이 거의 즉시 시작돼 2년 반이 소요될 것이라고 덧붙였다.
트럼프는 신형 전함에 극초음속 무기, 고출력 레이저 무기 뿐 아니라 핵무기도 탑재될 것이라고 설명했다. 트럼프는 “이 전함들은 핵무기를 탑재한 해상 발사 크루즈 미사일(Nuclear-armed sea-launched cruise missiles)을 싣게 될 것”이라며 “현재 개발 중이며 곧 도입될 예정”이라고 덧붙였다. 황금함대는 대형 전함과 소형 호위함 으로 구성될 예정이다. 우선 전함 2척 건조로 시작해 최종적으로 20~25척까지 늘릴 계획이다.
트럼프는 “(미국은) 과거에 아이오와, 미주리, 위스콘신, 앨라배마 등 대형 전함들을 건조했다”며 “이번에 건조될 전함은 그보다 더 크고 100배의 위력을 가질 것”이라고 했다.
트럼프는 신형 전함들을 미국에서 건조하겠다며 호위함의 경우 한국 기업과 협력하겠다고 밝혔다. 특히 그는 “지난주 해군은 새로운 급의 호위함(건조 계획)을 발표했다”며 “그들은 한국의 회사와 함께 일하게 될 것”이라고 말했다. 이어 “한화라는 좋은 회사”라고 소개하며 “(한화가) 필라델피아 해군 조선소에 50억 달러(약 7조4000억원)를 투자하기로 합의했다”고 전했다. 또 “그곳은 위대한 조선소였다”며 “오래전 폐쇄됐지만 다시 문을 열어 미 해군 및 민간 회사들과 함께 일하고 있다”고 말했다.
트럼프가 한화와의 협력을 직접 언급한 만큼, 한국의 대미 조선업 투자 프로젝트인 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’가 동력을 얻을 가능성이 커졌다.
트럼프는 “앞으로 수세대에 걸쳐 미국 해군이 세계 최강의 함대가 되도록 할 것”이라며 “전함이 그 길을 선도하고 타의 추종을 불허하는 잠수함이 그 뒤를 이을 것”라고 강조했다.
월스트리트저널은 신형 전함이 미 해군의 주력 함정인 알레이버크급 구축함을 업그레이드한 모델이 될 것이라고 보도했다. ‘황금 함대’라는 명칭은 미국의 새 미사일 방어 체계인 ‘골든 돔’처럼 황금을 좋아하는 트럼프의 취향을 반영했다는 해석이 나왔다.
트럼프의 기자회견에는 마코 루비오 국무장관과 피트 헤그세스 국방장관, 존 팰런 해군장관이 배석했다.
미국 언론은 신형 전함을 ‘트럼프급’으로 명명한 것을 정부 기관을 자신의 이미지로 재창조하는 새로운 사례라고 지적했다. 트럼프는 최근 케네디센터의 명칭도 트럼프·케네디 센터로 바꿨다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
