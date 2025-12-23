트럼프 “100배 강한 전함으로 ‘황금함대’ 구축…한화와 협력”

트럼프 “미 해군이 세계 최강의 함대 되게 할 것”

트럼프, 한화 직접 언급…‘마스가’ 프로젝트 힘 받을 듯

트럼프 신형 전함을 ‘트럼프급’ 전함이라 명명

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 플로리다주 마러라고 사저에서 황금함대 추진 계획을 발표하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 플로리다주에서 신형 전함인 '트럼프급' 전함을 포함한 황금 함대 계획을 발표하고 있다. 연합뉴스

“한화라는 좋은 회사”라고 소개하며 “(한화가) 필라델피아 해군 조선소에 50억 달러(약 7조4000억원)를 투자하기로 합의했다”고 전했다. 또 “

그곳은 위대한 조선소였다”며 “오래전 폐쇄됐지만 다시 문을 열어 미 해군 및 민간 회사들과 함께 일하고 있다”고 말했다.