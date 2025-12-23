시사 전체기사

평택역 선로서 20대 남성 전동차에 치여 숨져

입력:2025-12-23 07:45
공유하기
글자 크기 조정
연합뉴스

지난 22일 오후 11시7분쯤 수도권 전철 1호선 평택역 상행 선로에서 20대 남성 A씨가 전동차에 치여 숨졌다.

사고는 A씨가 평택역으로부터 수백ｍ 떨어진 지점으로 걸어간 뒤 발생한 것으로 파악됐다.

사고 직후 해당 전동차에 탑승 중이던 승객 70여명이 다른 열차로 옮겨 탄 것으로 알려졌다.

경찰에 따르면 A씨는 사고 발생 전 신변을 비관하는 내용의 유서를 남긴 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“공공기관, 정부 방침 정하면 따라야”… 350곳이 이전 대상
“기본급 최대 100%”…삼성전자 올해 하반기 성과급 확정
“가늘더라도 길게”… 임원 승진 꺼리는 직장인들
“단속 피해라”… 서울 한복판 출몰하는 짝퉁 명품 ‘게릴라 노점’
“나노 플라스틱, 뇌까지 침투 ‘파킨슨병’ 위험 높여”
‘공천 대가 돈거래 의혹’ 명태균·김영선, 징역 5년 구형
또래 여중생 성폭행·불법 촬영한 男女 4명…7년 만에 철퇴
야당대표의 첫 필리버스터…장동혁이 단상에 들고간 책 5권은?
국민일보 신문구독