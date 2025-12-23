평택역 선로서 20대 남성 전동차에 치여 숨져
지난 22일 오후 11시7분쯤 수도권 전철 1호선 평택역 상행 선로에서 20대 남성 A씨가 전동차에 치여 숨졌다.
사고는 A씨가 평택역으로부터 수백ｍ 떨어진 지점으로 걸어간 뒤 발생한 것으로 파악됐다.
사고 직후 해당 전동차에 탑승 중이던 승객 70여명이 다른 열차로 옮겨 탄 것으로 알려졌다.
경찰에 따르면 A씨는 사고 발생 전 신변을 비관하는 내용의 유서를 남긴 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
