‘학교는 전기차 충전시설 제외’…경기도교육청, 경기도의회와 협치로 학생 안전 지키다
경기도교육청이 제안하고 경기도의회 전석훈 부위원장(미래과학협력위원회)이 추진한 ‘학교 전기차 충전시설 제외’ 관련 조례개정안이 지난 18일 경기도의회 본회의를 통과했다.
이에 따라 학교를 전기차 충전기 설치 의무대상에서 제외할 가능성이 더욱 높아져 학생 안전을 위해 경기도교육청과 경기도의회가 협치한 대표적인 모범 사례가 될 것으로 보인다.
22일 도교육청에 따르면 현재 도내 전기차 충전기 설치 의무대상 학교 989교 중 13%에 해당하는 132교에 379대의 충전기가 설치됐다.
하지만 최근 인천 아파트 지하 주차장에서 발생한 전기차 화재 등의 문제로 학생의 안전 우려가 확산하면서 나머지 857개교는 충전기 설치를 전면 중단한 상태였다.
이에 도교육청은 34차례에 걸쳐 의원들을 개별적으로 만나 협의했다.
또 전석훈 의원의 제안으로 8월 ‘학교와 유치원을 전기차 충전시설 의무 설치 대상에서 제외’하는 개정 조례안이 상위법에 위배되지 않는다는 법제처의 답변을 받아 담당 상임위원회에 전달했다.
이로 인해 학교를 전기차 충전시설에서 제외하는 조례개정안이 마침내 15일 상임위를 통과했다.
학교를 전기차 충전시설에서 제외하는 조례개정은 지난해 3월 안광률 의원이 상정한 후 올해 6월 전석훈 의원도 상정했으나 상위법 저촉 우려와 일부 의원들의 반대로 그동안 보류됐다.
특히 전 의원은 당시 본회의 5분 발언을 통해 “교육 공간에서 최우선적으로 생각해야 할 것은 안전”이라고 강조한 바 있다.
임태희 교육감은 지난 8월 사회관계망서비스(SNS)를 통해 ‘학교와 유치원이 전기차 충전기 의무 설치 대상에서 제외 가능하다’는 법제처 공식 답변을 높이 평가하면서 “관련 조례안이 조속히 통과될 수 있도록 도의회와 적극 협의해나가겠다”고 밝힌 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
