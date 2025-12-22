김동연 대세? 이달 경기도정 긍정평가 67%…9월 대비 6%p 상승

경기도민 3명 중 2명이 민선8기 ‘김동연호’ 경기도정에 대해 긍정적인 평가를 내놓는 것으로 나타났다.
경기도는 이재명 국민주권정부의 ‘국정 제1동반자’라고 강조하며 대한민국의 새로운 도약을 함께 이끌겠다는 김동연 지사의 정책들이 도민들로부터 인정을 받고 있는 셈이다.
경기도는 22일 여론조사 전문기관 넥스트리서치에 의뢰해 실시한 이달 실시한 여론조사 결과를 발표했다.
발표에 따르면 경기도정 운영을 ‘잘하고 있다’는 응답은 67%로 집계됐다.
이는 동일한 조사 설계로 실시한 지난 9월 61%보다 6%p 상승한 수치다.
반면, 도정 운영을 ‘잘 못하고 있다’는 응답은 21%로 9월 22% 대비 1%p 하락했다.
경기도정 전반에 대한 신뢰도를 묻는 질문에서는 응답자의 68%가 경기도정을 ‘신뢰한다’고 답했다.
정책 분야별로는 교통 분야 긍정 평가가 76%로 가장 높았다.
이어 민생경제와 복지 분야 각각 66%, 미래먹거리 분야 61%, 지역균형발전 58%, 기후위기 대응과 청년 분야 각각 54%, 사회적 가치 분야 53, 주거 분야 52% 순이었다.
경기도정의 주요 성과 분야를 묻는 질문에도 교통 분야가 24%로 가장 많았다.
이어 복지 분야(13%), 민생경제 분야(11%), 미래먹거리 분야와 지역균형발전 분야가 각각 8%로 나타났다.
향후 경기도정 운영 방향에 대해서는 ‘현재 수준 유지하거나 일부 보완이 필요하다’는 응답이 73%였다. ‘전반적인 변경이 필요하다’는 응답은 18%에 그쳤다.
김원명 경기도 홍보기획관은 “3개월 동안 긍정 평가가 상승하고 부정 평가가 감소한 것은 도정 운영에 대한 인식이 안정적인 흐름을 보이고 있음을 시사한다”며 “향후 도정 운영 방향에 대해서도 ‘현재 수준 유지 및 일부 보완’에 대한 선택이 높아 민생과 경제를 우선하는 사람중심 도정 방향성에 대한 공감대가 형성된 것으로 보고 있다”고 말했다.
이번 조사는 경기도가 여론조사기관인 넥스트리서치에 의뢰해 13일부터 17일까지 만 18세 이상 경기도민 2000명을 대상으로 무선 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p다.
