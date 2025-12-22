양천구, ‘목동선·강북횡단선 재추진 촉구‘ 6만명 서명
서울 양천구가 ‘목동선 및 강북횡단선 재추진 촉구’ 주민 서명운동을 완료하고, 6만5000명의 서명부를 모아 지난 17일 전달식을 개최했다고 22일 밝혔다.
이번 서명운동은 9월 15일부터 11월 30일까지 온·오프라인으로 진행됐다. 양천구는 서명부를 서울시를 비롯해 국토교통부, 기획재정부, 서울연구원 등 관계기관에 전달할 계획이다. 재추진을 건의하는 것이다.
목동선은 양천구 신월동과 신정동·목동을 거쳐 영등포구 당산역까지 연결되는 노선이다. 강북횡단선은 목동역에서 출발해 강서구 등촌로·등촌역을 경유해 동대문구 청량리역까지 이어지는 노선이다.
두 노선 모두 양천구의 주요 지역을 경유한다. 개통 시 주민의 교통편의가 획기적으로 개선될 것으로 기대됐다. 하지만 지난해 기획재정부 예비타당성 조사에서 경제성 부족으로 사업이 무산되며 중단 위기를 맞았다.
양천구의 교통 수요는 늘어날 것으로 전망된다. 목동아파트 14개 단지 모두 정비구역 지정이 완료돼 ‘10만명’급으로 추진 중이다. 총 66개 구역에서 민간·공공 재개발, 역세권 활성화, 가로주택정비, 모아타운 등 다양한 형태의 도시정비사업도 진행되고 있다.
양천구 관계자는 “현행 예타 제도가 미래 도시성장과 교통 수요를 반영하지 못하고 있다. 목동아파트 재건축, 서부트럭터미널 개발, 신월동 지역 재개발 등으로 급증할 인구 및 교통수요에 선제적으로 대응하기 위해서는 목동선과 강북횡단선은 반드시 추진돼야 한다”고 강조했다.
이기재 양천구청장은 “목동선과 강북횡단선은 양천구의 미래 경쟁력을 좌우할 중요한 핵심 교통인프라”라며 “6만5000명의 염원이 담긴 서명부를 관계기관에 전달하고, 서울시와 긴밀히 협력하며 반드시 재추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
