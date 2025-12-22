“내 일자리 내놔” 올해 미국서 AI로 일자리 5만5천개 없어져
올해 미국에서 인공지능(AI) 도입을 이유로 사라진 일자리가 5만5000개에 달하는 것으로 나타났다. 비용 절감을 위해 AI로 인력을 대체하는 움직임이 가속화되면서 ‘AI 실직’이 현실화되고 있다.
21일(현지시간) 미국 CNBC 방송은 컨설팅업체 ’챌린저, 그레이 앤 크리스마스’(챌린저)의 자료를 인용해, 올해 1월부터 11월까지 미국 내 감원 규모가 총 117만여개에 달했다고 보도했다. 이 중 기업이 해고 사유로 AI를 직접 언급한 사례만 5만4694개에 이른다.
특히 AI 기술을 선도하는 주요 테크 기업들조차 AI 도입을 명분으로 잇따라 인력 감축에 나섰다. 기업용 소프트웨어 업체 세일즈포스는 지난 9월 AI 도입으로 고객 지원 인력 약 4000명을 줄였고, IBM 역시 AI 에이전트(업무 도우미) 활용을 늘리면서 인사 업무 담당자 수백명을 감원했다.
보안 기업 크라우드스트라이크는 AI 도입을 직접적인 이유로 들며 전체 직원의 5%인 약 500명을 내보냈으며, HR 플랫폼 기업 워크데이 또한 지난 2월 ‘AI 투자 확대’를 이유로 전체 인력의 8.5%에 해당하는 1750여명을 감원한다고 밝힌 바 있다.
챌린저에 따르면 올해 미국의 전체 감원 규모는 코로나19 팬데믹으로 대량 해고 사태가 벌어졌던 2020년 이후 최대치를 기록했다. CNBC는 인플레이션과 관세 등으로 인한 비용 압박이 커지면서, 기업들이 인건비 부담을 줄이기 위해 기존 인력을 AI로 대체하는 현상이 계속 확산하고 있다고 분석했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
