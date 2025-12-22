日 연초 특수 어쩌나…中, 1월 일본행 항공편 2000편 넘게 취소
다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 악화한 중·일 관계가 좀처럼 돌파구를 찾고 있지 못하고 있는 가운데 다음 달 중국에서 일본으로 가는 항공편 2000건 이상이 취소됐다. 중국 정부의 경제 보복 조치에 중국 항공사와 여행사들이 발을 맞춘 영향으로 분석된다.
중국 펑파이 신문은 22일 중국 항공 데이터 ‘항반관자(航班管家) DAST’ 자료를 인용해 다음 달 중국발 일본행 항공편 2195편이 취소됐다고 전했다. 취소율은 40.4%에 달하는 것으로 알려졌다.
오는 23일부터 다음 달 5일까지 2주간 계획됐던 중·일 46개 노선은 100% 취소됐다. 취소 노선은 선양에서 오사카, 난징에서 후쿠오카, 우한에서 오사카, 푸저우에서 나고야, 상하이에서 오카야마, 청두에서 삿포로 등으로 향하는 편이었다.
앞서 다카이치 총리는 지난달 7일 중의원(하원) 예산위원회의서 대만 유사시는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 존립 위기 사태에 해당할 수 있다고 발언했다. 발언 직후 논란이 확산하자 다카이치 총리는 일본 정부의 기본 입장을 바꾼 것이 아니라며 맞섰다.
중·일 관계가 파국으로 치닫자 다카이치 총리는 지난 16일 참의원(상원) 예산위원회에서 “기존 정부 입장을 넘어선 답변을 한 것처럼 받아들여진 대목을 반성할 점으로 삼겠다”며 한발 물러섰다. 그러나 하루 만인 17일 그는 “일본 정부의 종래 입장을 바꾸는 것은 아니다”라며 “이 점을 다양한 레벨에서 중국과 국제사회에 끈질기게 설명해 갈 것”이라고 다시 입장을 선회했다.
중국은 다카이치 총리 발언이 자국의 ‘핵심 이익 중 핵심 이익’인 대만 문제에 개입했다고 판단하고 발언이 나왔던 지난달 14일 중국인 관광객과 유학생의 일본 방문을 자제하도록 했다.
중국 항공사들은 12월 31일까지였던 일본행 항공편 무료 취소·변경 조치를 내년 3월까지 연장했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
