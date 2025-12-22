친구들 구하다 숨진 13살 의인, 추모비로 기린다
대구 달성군은 물에 빠진 친구를 구하다 숨진 고 박건하 군(사망 당시 13세)의 추모비를 세웠다고 22일 밝혔다.
달성군은 이날 세천늪근린공원에 고 박건하 군 추모비 제막식을 열었다. 추모비 옆에는 박 군의 이름과 함께 이웃을 향한 용기와 희생의 뜻을 기리는 문구가 새겨졌다.
박 군은 지난 1월 13일 달성군 다사읍 서재리 저수지에서 물에 빠진 친구를 구하다가 안타깝게 숨졌다. 달성군은 박 군을 의사자로 지정하기 위한 절차를 진행했고 지난 5월 보건복지부로부터 의사자로 공식 지정됐다. 박 군은 달성군 의로운 군민 제1호로 지정되기도 했다.
유가족은 “비록 짧은 생을 살다 갔지만 추모비에 새겨진 아이의 이름이 오래도록 기억돼 아이의 마음과 뜻이 많은 사람에게 전해지길 바란다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
