장시환 벼랑 끝 LG행…‘유니콘스’ 유산 이어진다

LG 트윈스 장시환이 한화 이글스 소속이던 지난해 투구하고 있다. 한화 제공

LG는 22일 “풍부한 경험을 갖춘 장시환을 영입했다”며 “투수진 뎁스 강화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.