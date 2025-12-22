장시환 벼랑 끝 LG행…‘유니콘스’ 유산 이어진다
선수 생활 연장의 기로에 놓였던 장시환이 LG 트윈스에 새 둥지를 틀었다. 올 시즌 현대 유니콘스 출신 선수들의 연이은 은퇴로 사라질 위기에 놓였던 ‘현대 왕조’의 계보도 이어지게 됐다.
LG는 22일 “풍부한 경험을 갖춘 장시환을 영입했다”며 “투수진 뎁스 강화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
장시환은 2007년 현대에서 데뷔해 지난해까지 17시즌 동안 29승 74패 35홀드 34세이브를 기록한 베테랑 투수다. 2015년 KT 위즈로 이적한 뒤 롯데 자이언츠와 한화 이글스를 거쳤다.
한화 소속이던 2022년 9홀드 14세이브를 올렸고, 이듬해에는 3점대 평균자책점(3.38)으로 준수한 활약을 펼쳤다. 그러나 지난해 평균자책점이 5.13으로 상승했고, 이번 시즌에는 1군 등판 없이 시즌을 마무리했다. 지난달 방출자 명단에 오르며 거취가 불투명했으나 LG와 함께하게 됐다.
이번 계약은 현대의 명맥을 잇는다는 점에서도 의미가 있다. 현대는 1982년 삼미 슈퍼스타즈로 출범해 청보 핀토스와 태평양 돌핀스를 거쳐 1996년 유니콘스로 구단명을 변경했다. 1998년 첫 한국시리즈 우승을 시작으로 2000년과 2003년, 2004년까지 네 차례 정상에 오르며 해태 타이거즈(1986∼1989년)에 이은 KBO리그 두 번째 왕조를 구축했다. 하지만 재정난 속에 2007시즌을 끝으로 해체됐고, 우리 히어로즈로 재창단되며 역사 속으로 사라졌다.
현대 출신 가운데 올 시즌 현역으로 남아 있던 선수는 오재일과 정훈, 황재균, 장시환 네 명뿐이었다. 오재일은 2005년 신인드래프트 2차 3라운드로 입단했다. 2006년에는 정훈이 신고 선수로, 황재균은 2차 3라운드로 입단했다. 장시환은 2007년 2차 1라운드 전체 2순위로 부름을 받았다.
그러나 오재일이 지난 10월 가장 먼저 현역에서 물러났고, 정훈도 지난 15일 그라운드를 떠났다. 이어 황재균이 지난 19일 자유계약선수(FA) 협상 과정에서 유니폼을 벗으며 장시환만이 현대 출신 현역 선수로 그라운드에 남게 됐다.
