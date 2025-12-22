‘16개월 영아 학대 사망’ 장기간 학대·방임 정황 확인
유기·방임 범행 추가로 밝혀져
20대 친모·30대 계부 구속기소
16개월 된 딸을 반복적으로 학대해 숨지게 한 친모와 계부가 아동학대살해 등의 혐의로 구속기소됐다. 검찰은 보완수사를 통해 두 사람이 장기간에 걸쳐 아이를 학대하고 방임한 정황을 확인했다.
의정부지검 형사3부(부장검사 구민기)는 아동학대살해 및 상습 아동 유기·방임 혐의로 친모 A씨(25)와 사실혼 관계인 계부 B씨(33)를 구속기소했다고 22일 밝혔다.
검찰에 따르면 이들은 올해 9월부터 11월까지 자택에서 효자손, 플라스틱 옷걸이, 장난감 등으로 피해 아동 C양을 수시로 폭행했다. 특히 검찰은 이들이 C양을 폭행하기 위해 효자손 5개를 구입해 서로 번갈아가며 지속·반복적으로 때린 것으로 판단했다.
이 과정에서 C양은 심각한 외상을 입고 결국 사망에 이르렀다. C양이 숨진 뒤에는 “음식물이 목에 걸렸다”며 119에 신고했으나, 신체 곳곳에서 멍이 발견되자 반려견과 놀다 다친 것이라고 주장하는 등 범행을 숨기려 한 것으로 조사됐다.
수사 과정에서 두 사람은 서로에게 책임을 돌리며 혐의를 부인했지만, 휴대전화 분석 결과 “강하게 혼내겠다” “버릇을 고쳐놓겠다”는 내용의 메시지를 주고받은 사실이 확인됐다. 또 학대 이후 상처를 숨기기 위해 ‘멍 크림’ 관련 내용을 검색하고, 아이를 어린이집에 보내지 않은 정황도 드러났다.
검찰은 주거지 CCTV 영상 분석 등을 통해 두 사람이 아이를 집에 혼자 둔 채 수차례 외출하는 등 상습적인 방임 행위가 있었던 점을 추가로 확인해 공소사실에 포함했다. 이에 따라 두 사람 모두 공동으로 범행에 가담한 것으로 판단했다.
검찰 관계자는 “피해 아동의 보호자라는 지위에서 중대한 범죄를 저지른 만큼 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하겠다”며 “아동학대 범죄에 대해 엄정하게 대응하겠다”고 밝혔다.
한편, A씨는 지난해 6월 전 남편과의 사이에서 C양을 낳았으며, 이후 지난해 11월부터 B씨와 함께 생활해 온 것으로 조사됐다. A씨는 현재 임신 8개월 차로 내년 1월 출산이 예정된 것으로 전해졌다.
