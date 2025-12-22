“국방부 폭파”…협박글 올린 20대, 반나절 만에 붙잡혀
디시인사이드에 협박글 게시
“국방부에 폭발물을 설치했다”는 내용의 협박 글을 인터넷 커뮤니티에 올린 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
광주 서부경찰서는 공중협박 혐의로 20대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 22일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 9시30분쯤 광주 서구의 한 PC방에서 인터넷 커뮤니티 디시인사이드에 ‘대한민국 국방부에 폭발물이 설치됐습니다’라는 제목의 글을 올린 혐의다.
A씨는 이 게시글을 통해 폭발물 설치 장소로 서울 용산구 이태원로 22 용산기지를 지목, 23일 오후 6시에 폭파하겠다고 협박했다. 경찰 수색 결과 폭발물로 의심되는 물체는 발견되지 않았다.
경찰은 IP 주소를 추적해 반나절 만인 이날 오전 광주 서구의 자택에서 A씨를 검거했다.
