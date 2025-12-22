징역 최대 1335년…갱단원에 철퇴 내린 ‘이 나라’
강력한 갱단 척결 정책을 펼치는 중인 엘살바도르가 갱단 조직원들에게 최대 1335년의 중형을 선고했다.
21일(현지시간) 미국 CBS 방송에 따르면 엘살바도르 검찰청은 이날 42건의 살인과 실종사건 수십건 등 각종 범죄에 연루된 갱단 ‘마라 살바트루차(MS-13)’ 조직원 248명에게 징역형이 선고됐다고 밝혔다.
MS-13은 엘살바도르를 기반으로 한 국제범죄 조직이다. 살인·시신 오욕(훼손)·납치·인신매매 등의 범행으로 악명이 높다.
조직원 중 한 명은 징역 1335년을 선고받은 것으로 알려졌다. 나머지 조직원들에게도 463년∼958년에 이르는 중형이 선고됐다.
엘살바도르 당국은 “이같은 중형은 조직범죄 집단에 대한 본보기 차원”이라고 설명했다.
나이브 부켈레 엘살바도르 대통령은 지난 2022년 3월 영장 없이 범죄자를 체포할 수 있는 ‘비상사태’를 선포하고 조직범죄를 강력하게 단속해왔다. 이 기간 9만명 이상이 구금됐다. 이 중 약 8000명은 무죄로 밝혀져 석방됐다.
이같은 조치로 세계 최고 수준이었던 엘살바도르 살인 발생률은 역사적으로 낮은 수준까지 떨어졌다. 다만 인권 단체 등 일각에서는 치안 당국이 공권력을 남용한다고 지적하고 있다.
MS-13과 엘살바도르의 또 다른 유력 갱단인 바리오-18은 한때 국토의 약 80%를 장악했던 것으로 알려졌다. 엘살바도르 정부는 이들 갱단이 지난 30년간 약 20만명 이상의 사망에 직·간접적으로 연루됐다고 보고 있다.
미국 정부도 올해 초 MS-13을 테러 집단으로 지정했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 MS-13을 가리켜 “아마도 가장 사악한, 세계 최악의 갱단”이라며 “그들은 병들었고 광기에 찬 집단”이라고 언급하기도 했다.
