징역 최대 1335년…갱단원에 철퇴 내린 ‘이 나라’

입력:2025-12-22 17:19
2025년 4월 4일 엘살바도르 테콜루카에서 엘살바도르 대통령실이 주관한 방문 일정 중 코스타리카 보안부 장관 제럴드 캄포스가 테러범 수용센터(CECOT)를 시찰하는 동안 수감자들이 감방 안에 머물러 있다. 갱단과의 ‘전쟁’을 벌이고 있는 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령 체제 아래에서, 엘살바도르 사법당국은 악명 높은 갱단 마라 살바트루차(MS-13) 조직원 수십명에게 1000년이 넘는 징역형을 선고했다고 검찰청이 21일 밝혔다. AFP연합뉴스

강력한 갱단 척결 정책을 펼치는 중인 엘살바도르가 갱단 조직원들에게 최대 1335년의 중형을 선고했다.

21일(현지시간) 미국 CBS 방송에 따르면 엘살바도르 검찰청은 이날 42건의 살인과 실종사건 수십건 등 각종 범죄에 연루된 갱단 ‘마라 살바트루차(MS-13)’ 조직원 248명에게 징역형이 선고됐다고 밝혔다.

MS-13은 엘살바도르를 기반으로 한 국제범죄 조직이다. 살인·시신 오욕(훼손)·납치·인신매매 등의 범행으로 악명이 높다.

조직원 중 한 명은 징역 1335년을 선고받은 것으로 알려졌다. 나머지 조직원들에게도 463년∼958년에 이르는 중형이 선고됐다.

엘살바도르 당국은 “이같은 중형은 조직범죄 집단에 대한 본보기 차원”이라고 설명했다.

나이브 부켈레 엘살바도르 대통령은 지난 2022년 3월 영장 없이 범죄자를 체포할 수 있는 ‘비상사태’를 선포하고 조직범죄를 강력하게 단속해왔다. 이 기간 9만명 이상이 구금됐다. 이 중 약 8000명은 무죄로 밝혀져 석방됐다.

이같은 조치로 세계 최고 수준이었던 엘살바도르 살인 발생률은 역사적으로 낮은 수준까지 떨어졌다. 다만 인권 단체 등 일각에서는 치안 당국이 공권력을 남용한다고 지적하고 있다.

MS-13과 엘살바도르의 또 다른 유력 갱단인 바리오-18은 한때 국토의 약 80%를 장악했던 것으로 알려졌다. 엘살바도르 정부는 이들 갱단이 지난 30년간 약 20만명 이상의 사망에 직·간접적으로 연루됐다고 보고 있다.

미국 정부도 올해 초 MS-13을 테러 집단으로 지정했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 MS-13을 가리켜 “아마도 가장 사악한, 세계 최악의 갱단”이라며 “그들은 병들었고 광기에 찬 집단”이라고 언급하기도 했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

