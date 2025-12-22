스마일게이트 퓨처랩, SGM 17기 수료
스마일게이트 퓨처랩 재단은 인디게임 인큐베이팅 프로그램 ‘스마일게이트멤버십(SGM)’ 인디게임 부문 17기의 수료식을 개최했다고 22일 밝혔다.
SGM 인디게임부문은 게임을 개발하는 창작자를 대상으로 6개월간 창작지원금과 공간 등 인프라를 지원하는 창작 지원 프로그램이다. 수료 이후에도 수료자 커뮤니티 ‘Alumni’를 통해 지속 성장 기회를 제공한다.
이번 수료식에는 SGM 17기 12개 팀을 비롯해, 후배들의 수료를 축하하기 위해 방문한 SGM Alumni 창작자 10여명 등 총 56명이 참석했다.
이들은 지난 6개월 간 개발한 결과물을 공유하고 서로의 프로젝트를 리뷰하며 응원하는 시간을 보냈다. 이어 지난 6개월의 과정을 회고하는 시간을 가졌다. 참가팀들은 기획 변경 과정부터 유저 피드백을 반영한 게임 개선, 팀 구성원 간 소통 방식 변화를 통한 팀빌딩 강화 등 성과와 시행착오를 공유했다.
스마일게이트 임직원의 피드백을 받는 자리도 마련됐다. 임직원은 게임을 플레이해 보고 게임의 재미와 완성도를 높이기 위한 빌드 관리, 아트 방향성, UI 설계 등 진 피드백을 주고받았다.
SGM 17기 수료 팀은 향후 SGM Alumni 커뮤니티에 합류한다. 게임 출시를 위한 고도화, 역량 강화 스터디 등을 지속한다. 또한 커뮤니티 안에서 동료와 함께 성장하고 그 결실을 후배기수에게 나누는 ‘Pay it Forward’ 문화를 실천해 나갈 계획이다.
백민정 퓨처랩 센터장은 “서로를 응원하고 치열하게 피드백을 나누며 함께 성장해 온 12개 팀의 결실을 확인하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 동료와의 협력을 통해 더 큰 가능성을 발견하고, 퓨처랩 창작 생태계의 핵심가치인 ‘Pay it Forward’ 문화를 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
