스마일게이트 퓨처랩, SGM 17기 수료. 게임사 제공

스마일게이트 퓨처랩 재단은 인디게임 인큐베이팅 프로그램 ‘스마일게이트멤버십(SGM)’ 인디게임 부문 17기의 수료식을 개최했다고 22일 밝혔다.