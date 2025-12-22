돌봄부터 여가까지 한 공간에…남양주 ‘경기 유니티’ 문 열어

모든 세대가 만나는 일상 거점 조성

‘경기 유니티’ 개소식. 남양주시 제공

경기 남양주시가 전국 최초 세대 통합형 커뮤니티 공간 ‘경기 유니티’를 개소하며 세대를 잇는 지역사회 커뮤니티 모델을 본격 선보였다.



남양주시는 지난 19일 다산지금 행복주택(A5) 내 근린생활시설에서 ‘경기 유니티’ 개소식을 열고, 돌봄·복지와 문화·여가 서비스를 결합한 새로운 형태의 커뮤니티 공간 운영에 들어갔다.



‘경기 유니티’는 경기주택도시공사(GH)가 전국 최초로 조성한 세대 통합형 커뮤니티 모델로, 영유아부터 노년층까지 모든 세대가 일상 속에서 자연스럽게 교류할 수 있도록 설계됐다.



이 공간은 다산지금 A5블록 행복주택 내 근린생활시설을 활용해 조성됐으며, 공공서비스와 민간 서비스가 한 공간에서 유기적으로 운영되는 것이 특징이다. 돌봄과 복지 등 필수 공공 기능에 더해 운동, 문화, 여가 프로그램을 함께 제공함으로써 세대 간 단절을 완화하고 지역 공동체 회복을 목표로 하고 있다.



시설 구성도 세대 통합에 초점을 맞췄다. 1층에는 영유아와 보호자를 위한 놀이공간과 커뮤니티 라운지가 마련돼 있으며, 2층에는 건강증진실과 실내 파크골프장, 커뮤니티 주방 등 전 세대가 함께 이용할 수 있는 공간이 조성됐다. 일상적인 활동을 매개로 자연스러운 교류가 이뤄지도록 공간 배치가 이뤄졌다.



이날 개소식에는 홍지선 남양주시 부시장을 비롯해 조성대 시의회 의장, 김용진 GH 사장, 김성중 경기도 행정1부지사 등 30여명이 참석해 사업 경과를 공유하고 공동체 복원 비전을 발표했다. 참석자들은 기념 세레머니와 함께 시설을 둘러보며 향후 운영 방향에 대한 의견을 나눴다.



이번 사업은 GH가 공간을 제공하고, 남양주시가 공공 프로그램을 연계하며, 민간 운영사업자가 콘텐츠를 기획·운영하는 협력 구조로 추진됐다. 남양주시는 다산지금지구를 시작으로 왕숙지구 등 신규 공공주택지구와 3기 신도시 전반으로 확대 적용할 수 있는 지역 밀착형 커뮤니티 모델로 발전시킨다는 계획이다.



홍지선 부시장은 “경기 유니티는 모든 세대가 일상에서 필요한 서비스를 누리며 자연스럽게 어울릴 수 있는 커뮤니티 거점”이라며 “이번 시범사업을 성공적인 모델로 정착시켜 앞으로 조성될 공공주택지구에도 확산될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.



남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



