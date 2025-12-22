의정부시의회 ‘겸직 금지 위반’ 이계옥 의원 제명
개원 이래 첫 자체 징계 제명
경기 의정부시의회가 겸직 금지 규정 위반 논란이 이어져 온 이계옥 시의원을 제명하며 개원 이래 첫 자체 징계 제명 사례를 남겼다.
의정부시의회는 22일 열린 정례회 본회의에서 이계옥 의원(더불어민주당·라선거구)에 대한 제명안을 재석 의원 12명 중 당사자를 제외한 11명이 표결에 참여해 찬성 8명, 반대 3명으로 가결했다. 이는 선거법 위반이 아닌 윤리 징계 사유로 의회가 의원을 제명한 첫 사례다.
시의회는 이 의원이 2018년과 2022년 당선 이후에도 유치원과 어린이집을 지속적으로 운영해 지방자치법상 겸직 금지 규정을 위반했다고 판단했다. 이 의원은 같은 사안으로 2018년에는 ‘공개 경고’, 2022년에는 ‘출석정지 10일’의 징계를 받은 바 있으며, 이번 제명은 세 번째 징계 상정 끝에 내려진 결정이다.
앞서 시의회 윤리특별위원회는 지난 17일 회의를 열어 반복된 위반과 시정 미이행을 이유로 가장 높은 수위의 징계인 제명을 의결하고 이를 본회의에 회부했다. 윤리특위는 동일 사안이 장기간 해소되지 않은 점을 중대하게 판단한 것으로 전해졌다.
이와 관련해 이 의원은 그동안 “겸직에 해당하지 않는다”며 위법성을 부인해 왔으며, 최근에도 “설립자일 뿐 실제 운영한 원장이 따로 있어 겸직 금지에 해당하지 않는다”는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.
