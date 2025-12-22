‘진심 정치’ 김영록 전남도지사, 자서전·정책집 출간
45년 행정·정치 경험 담아
내년 지방선거서 3선 도전
내년 6월 전국동시지방선거에서 3선 도전에 나서는 김영록 전남도지사가 자서전과 정책집을 동시에 내놨다.
출판사 메디치미디어는 22일 김영록 전남도지사의 자서전 ‘김영록의 진심 정치’와 정책집 ‘김영록의 모두를 위한 정책’이 출간됐다고 밝혔다. 책에는 45년 넘게 행정·정치현장에서 자신만의 길을 걸어온 김 지사의 경험과 정치 철학 등이 담겼다.
자서전은 총 6장으로 구성됐다. 1장에서는 유년 시절과 행정고시 합격, 관선 시대 39세의 나이로 군수에 임명되며 시작된 27년간의 공직 생활을 풀어냈다.
2장에는 김대중의 정치를 새기며 정치의 길로 들어서는 과정을, 3장에는 민선 7기 전남도지사에 당선돼 민선 8기까지 연임하며 이룬 성과를 서술했다.
4장에는 반민주 세력에 맞서 국민과 함께한 거리 투쟁과 이재명 당시 더불어민주당 대통령 후보의 승리 등을, 5장에는 도널드 트럼프 제2기 시대를 맞아 우리의 대응에 대해, 6장에는 국민을 행복하게 하는 진실한 정치에 대해 각각 기술했다.
5개 파트로 구성된 정책집에서는 재생에너지와 인공지능, AI 산업을 연결한 미래 전략, 국립 의과대학 유치와 공공의료 강화, 농어민과 소상공인 등 전남을 넘어 대한민국의 정책이 나아가야 할 방향을 제시한다.
전남 완도 출신인 김 지사는 제21회 행정고시를 통해 공직에 입문한 뒤 18·19대 국회의원, 문재인 정부 첫 농림축산식품부 장관 등을 역임했다. 김 지사는 내년 6월 제9회 전국동시지방선거를 통해 3선 도전에 나설 예정이다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
