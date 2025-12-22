플립에듀·영플립 사업설명회 개최…“AI 에이전트 고도화”

BETOPAI 제공

BETOP AI)는 “AI 기반 학생 학습 데이터 분석을 고도화하여, 분석 데이터를 바탕으로 AI와 강사가 공동으로 학생별 맞춤 로드맵을 설계하는 ‘AI 에이전트’ 기능을 지속적으로 발전시킬 계획”이라고 밝혔다. 이어 “학원 현장의 디지털 전환을 선도함으로써 원장님들이 번거로운 운영 업무에서 벗어나 교육의 가치에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다”고 전했다.