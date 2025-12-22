공천대가성 금품거래 의혹 ‘명태균·김영선’에 각각 징역 5년 구형
공천대가성 돈을 주고받아 정치자금법을 위반한 혐의로 기소된 ‘정치거간꾼’ 명태균 씨와 김영선 전 국민의힘 의원에게 검찰이 각각 징역 5년을 구형했다.
22일 창원지법 형사4부(김인택 부장판사) 심리로 열린 이 사건 결심 공판에서 검찰은 명씨와 김 전 국민의힘 의원에 대해 이같이 선고해달라고 요청했다. 또 명씨와 김 전 의원에게 추징금 1억6070만원과 8000만원을 구형했다.
이와 함께 검찰은 명씨의 증거은닉 교사 혐의에 대해서도 징역 1년을 구형했다. 명씨와 김 전 의원은 지난 2022년 8월부터 2023년 11월까지 김 전 의원의 회계담당자 강혜경 씨를 통해 8070만 원을 주고받은 혐의를 받는다. 검찰은 이 돈이 명씨가 김 전 의원을 창원시 의창구 지역구 국회의원 선거 후보자로 추천하는 일과 관련해 오간 것으로 보고 있다.
명씨는 또 김태열 전 미래한국연구소장과 함께 2022년 6·1지방선거를 앞두고 경북 고령군수와 대구시의원 예비후보로 출마한 A, B씨에게서 공천 추천과 관련해 2억4000만원을 받은 혐의(정치자금법 위반)도 함께 받는다.
명씨는 증거를 없애기 위해 지난해 9월 자신의 처남에게 소위 ‘황금폰’을 포함한 휴대전화 3대와 이동식저장장치(USB) 1개를 숨기도록 지시한 혐의도 받고 있다.
검찰은 “김 전 의원 공천을 위해서 명씨가 유력 정치인과 연락하며 활동한 내역, 김 전 의원 세비 절반을 명씨가 수령한 내역이 확인됐다”며 “국회의원 공천에 관한 범행은 자질이 없는 자를 금권을 이용해 추천할 수 있다는 점에서 사회적 해악이 매우 크다”고 구형 근거를 밝혔다.
검찰은 대가성 돈을 건넨 A, B씨에게는 각각 징역 3년을, 김태열 전 소장에게도 징역 2년 6개월을 선고해달라고 재판부에 요청했다.
