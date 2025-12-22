대전시, 1월부터 ‘국제과학비즈니스벨트’ BRT 승강장 운영
대전시가 내년 1월 1일부터 국제과학비즈니스벨트 거점 지구(신동·둔곡)의 둔곡교차로 간선급행버스(BRT) 승강장을 운영한다고 22일 밝혔다.
승강장의 명칭은 ‘국제과학비즈니스벨트’로 정해졌다. 대전역~대덕산업단지~한국개발연구원(KDI)~세종시청~정부세종청사~오송역을 운행 중인 B1 노선이 서비스를 제공한다.
현재 국제과학비즈니스벨트에서 B1 노선을 이용하려면 순환 노선 첨단 2번을 이용해 대덕구 신일동·문평동에 있는 신구교 승강장까지 이동한 뒤 환승해야 했다.
승강장이 운영을 시작하면 첨단 2번 및 1001번으로 국제과학비즈니스벨트 내 둔곡교차로 승강장으로 이동한 뒤 도보로 신규 승강장까지 가서 B1 노선으로 환승할 수 있다.
남시덕 대전시 교통국장은 “불편함이 없는 대중교통 서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
