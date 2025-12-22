정명근 화성특례시장 “주민과 협의 없는 ‘동탄2 광비콤 사전공고’ 결코 정당화될 수 없다”

주민설명회 개최를 예고한 상황에서 사전공고가 선행된 점에 대해서는 “절차와 신뢰를 저버린 처사”라고 비판하며 공고 철회와 원점에서의 재논의를 강하게 요구했다.

정명근 경기도 화성특례시장이 한국토지주택공사(LH)의 동탄2 광역 비즈니스 콤플렉스(광비콤) 내 주거복합(공공분양) 사전공고와 관련해 "주민과의 협의 없이 일방적으로 추진되는 계획은 결코 정당화될 수 없다"고 비판하고 나섰다.정 시장은 지난 19일 동탄출장소 대회의실에서 동탄2신도시 아파트 입주자대표 회장단협의회와 가진 소통간담회에서 "동탄2 광역 비즈니스 콤플렉스는 화성의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 축"이라며 이같이 밝혔다.간담회에서 주민들은 주민과의 협의 없이 일방적으로 진행된 공공분양 사전공고에 대한 문제를 집중 제기하면서이에 정 시장은 "주민설명회를 예고한 뒤 사전공고를 진행한 것은 절차적 정당성과 신뢰를 훼손한 일로, 시는 이를 결코 좌시하지 않겠다"며 "화성특례시는 이미 여러 차례 간담회와 설명회 요구를 통해 주민 의견을 수렴해 왔고, 앞으로도 주민과 같은 입장에서 대응할 것"이라고 강조했다.이어 "사전공고 철회와 원점 재논의를 강력히 요구하고, 필요 시 모든 행정적·정치적 수단을 동원해 대응해 나가겠다"며 "오는 23일 주민설명회 이후에도 상황이 개선되지 않을 경우, 지역 선출직들과 함께 LH에 대한 강력한 항의와 공동 대응에 나설 것"이라고 말했다.화성특례시는, 지난해 11월 이후 수차례 주민 간담회를 진행해 왔으며, 주민설명회 개최 요구도 지속해 온 만큼 이번 사전공고는 매우 유감스러운 일이라는 입장을 밝혔다.시는 "주민과의 협의는 모든 계획 추진의 전제 조건"이라며 "국토부와 LH에 사전공고 철회 및 절차 재정비를 강력히 요청하겠다"고 했다.시는 현재 국토부와 LH를 대상으로 공식 공문을 발송한 상태다.나아가 관계기관 면담을 포함한 추가 대응도 준비 중으로 향후 설명회 결과에 따라 단계적 대응 수위를 높여나갈 계획이다.화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr