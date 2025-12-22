서울 은둔 청년 고립감 13% 감소…절반은 경제 활동 시작
서울시 고립·은둔 청년 지원 사업에 참여한 청년의 고립감 점수가 12.8% 감소한 것으로 조사됐다. 참여 만족도 조사 응답자 56.0%는 경제 활동을 시작했고 74.1%는 직업 훈련 등을 시작해 자립으로 나아가고 있는 것으로 나타났다. 서울시는 성과를 바탕으로 내년부터 지원 대상을 확대하고 초기 개입·예방 중심으로 정책 모델을 고도화할 방침이다.
오세훈 서울시장은 22일 서울시청에서 ‘고립·은둔 청년 지원 성과보고회’를 개최해 이같은 내용의 사업 참여 만족도 조사(239명 응답)를 발표했다. 올해 서울시가 발굴했거나 자발적으로 지원 사업을 신청한 청년은 4681명이다. 지난해 대비 254% 증가했다. 서울시는 고립 척도 검사를 거쳐 이 가운데 1691명에게 34개 세부 사업의 프로그램 116개를 지원했다.
조사 결과 지난 1년간 고립·은둔 청년 지원 정책의 효과가 수치로 입증된 것으로 파악됐다. 사회적 고립감은 평균 63.4점에서 55.3점으로 12.8% 줄었다. 우울감은 평균 18.5점에서 14.5점으로 21.7% 감소했다. 반대로 사회적 지지는 평균 22.5점에서 24.5점으로 8.9%, 자기 효능감은 평균 16.6점에서 17.0점으로 2.4% 상승한 것으로 조사됐다.
조사 응답자 239명 중 134명(56.0%)은 경제 활동을 시작했으며 177명(74.1%)은 직업훈련·교육, 자격증 취득 등 진로 탐색을 시작한 것으로 확인됐다. 또 응답자 92.0%는 ‘사업에 지속적으로 참여할 의사가 있다’고 답한 것으로 파악됐다. 도움이 된 이유로는 일상 회복(40.2%), 심리적 안정(33.5%), 사회 진입 시도(17.6%), 대인 관계 개선(8.8%) 등이 꼽혔다.
서울시는 지난 5년간의 성과와 개선점을 분석해 내년에 고립·은둔 청년 지원 모델을 고도화할 방침이다. 정책 대상을 청소년 자녀를 둔 부모까지 넓혀 부모 교육을 제공한다. 가정에서 청소년기부터 고립·은둔 위기 징후를 조기 포착해 대응할 수 있도록 돕는다. 또 고립·은둔 청년에 대한 초기 개입과 사전 예방적 지원을 강화한다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
